Πληθωρισμός και Μέση Ανατολή έφεραν την αβεβαιότητα στη Wall Street
Χωρίς κατεύθυνση ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
1'
Μεικτές τάσεις επικράτησαν τη Δευτέρα (18/5) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ και την έκβαση των συνομιλιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Οι δείκτες
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 159,95 μονάδων (+0,32%), στις 49.686,12 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 134,41 μονάδων (–0,51%), στις 26.090,73 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 5,45 μονάδων (–0,07%), στις 7.403,05 μονάδες.
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:24 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πληθωρισμός και Μέση Ανατολή έφεραν την αβεβαιότητα στη Wall Street
23:49 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Επιχείρηση διάσωσης δύο 13χρονων στον Άραχθο
23:40 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Οι Κρητικές που «τράβηξαν» τα φώτα με τον χορό τους
22:21 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονου από την Κοζάνη
18:37 ∙ LIFESTYLE
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος