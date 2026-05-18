Βορίζια: Ξυλοκοπούσαν αγρότες για να παίρνουν «χρυσές» επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Μέλη οικογένειας από τα Βορίζια κατηγορούνται ότι είχαν δημιουργήσει οργανωμένο κύκλωμα εκβιασμών και τρομοκρατίας, καταπατώντας αγροτικές εκτάσεις ενώ παράλληλα αποσπούσαν παράνομα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

  • Μία οικογένεια κτηνοτρόφων στα Βορίζια της Κρήτης φέρεται να είχε δημιουργήσει δίκτυο εκβιασμών, καταπατήσεων και παράνομης είσπραξης επιδοτήσεων, επιβάλλοντας καθεστώς φόβου στην περιοχή.
  • Συνελήφθησαν τρία μέλη της οικογένειας, ενώ πάνω από 40 πολίτες κατέθεσαν για τα πολυετή περιστατικά εκφοβισμού, ξυλοδαρμών, εμπρησμών και καταστροφών περιουσιών με συνολική ζημία άνω των 200.000 ευρώ.
  • Οι κατηγορούμενοι φέρονται να καταπατούσαν και να καλλιεργούσαν εκτάσεις που δηλώνονταν παράνομα σε συγγενικά τους πρόσωπα για να εισπράττουν επιδοτήσεις περίπου 600.000 ευρώ σε πέντε χρόνια.
  • Καταγγελίες περιλαμβάνουν εκδικήσεις όπως εμπρησμούς οχημάτων και καταστροφές αμπελιών και ελαιόδεντρων ως αντίποινα σε όσους αντιδρούσαν ή κατήγγειλαν τις παράνομες ενέργειες.
  • Οι έρευνες επεκτείνονται σε ολόκληρη την Κρήτη για τον εντοπισμό πιθανών συνεργών, ενώ η περιοχή παραμένει υπό αυξημένη αστυνομική επιτήρηση για αποτροπή εντάσεων.
Φόβος, απειλές, εκβιασμοί, βίαιες επιθέσεις και ένας άγραφος νόμος σιωπής φαίνεται πως κυριαρχούσαν επί χρόνια στα Βορίζια, με κατοίκους και αγρότες να ζουν υπό καθεστώς τρομοκρατίας. Σύμφωνα με τις Αρχές, μία οικογένεια κτηνοτρόφων από τα Βορίζια είχε αναπτύξει ένα οργανωμένο δίκτυο εκβιασμών και καταπατήσεων, το οποίο επεκτεινόταν από αγροτικές εκτάσεις και καλλιέργειες μέχρι και την παράνομη είσπραξη ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, που μέσα σε μια πενταετία φέρονται να έφτασαν περίπου τις 600.000 ευρώ. Όσοι αντιστέκονταν ή αρνούνταν να υποκύψουν στις απαιτήσεις τους, βρίσκονταν αντιμέτωποι με απειλές, ξυλοδαρμούς και καταστροφές περιουσιών.

Τους έκλεβαν τη γη και τη δήλωναν δική τους

Η μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης οδήγησε στη σύλληψη ενός 43χρονου και των δύο ανιψιών του, ηλικίας 44 και 39 ετών, οι οποίοι φέρονται να είχαν επιβάλει τον δικό τους νόμο στην περιοχή του Αμαρίου Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, περισσότεροι από 40 άνθρωποι κατέθεσαν στις Αρχές, περιγράφοντας ένα πολυετές καθεστώς εκφοβισμού.

Η δικογραφία περιλαμβάνει δεκάδες περιστατικά καταπατήσεων, εκβιασμών, ξυλοδαρμών, εμπρησμών και φθορών, με τη συνολική οικονομική ζημία να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί σημειώνουν πως «οι παθόντες ενδέχεται να είναι ακόμη περισσότεροι, ωστόσο αρκετοί απέφυγαν να μιλήσουν από φόβο ή για να μην εμπλακούν σε μια ψυχοφθόρα διαδικασία».

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι δεν περιορίζονταν σε απλές αγροζημιές ή ανεξέλεγκτη βόσκηση ζώων. Φέρονται να καταπατούσαν εκτάσεις, να τις καλλιεργούσαν σαν να τους ανήκαν και στη συνέχεια να τις δηλώνουν ως ιδιοκτησίες τους, μεταβιβάζοντάς τες σε συζύγους και συγγενικά πρόσωπα για να εισπράττουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για μια «επεκτατική πολιτική» που είχε μετατρέψει τους βασικούς κατηγορούμενους σε «επιδρομείς και κατακτητές μαζί», επιβάλλοντας καθεστώς φόβου στην ευρύτερη περιοχή του Αμαρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι ίδιοι αλλά και συγγενικά τους πρόσωπα υπέβαλλαν ψευδείς δηλώσεις για ζωικό κεφάλαιο που δεν κατείχαν, αποκομίζοντας παράνομα, μέσα σε μία πενταετία, επιδοτήσεις που φέρονται να αγγίζουν συνολικά τις 600.000 ευρώ.

Εμπρησμοί, καταστροφές και αντίποινα

Οι καταθέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αποτυπώνουν δεκάδες περιστατικά εκδίκησης και τρομοκράτησης πολιτών.

Ένας από τους παθόντες, μιλώντας στο Cretalive, περιέγραψε ότι «επί πέντε χρόνια δεν τολμούσε να πατήσει στην περιουσία του, καθώς είχε εκδιωχθεί μέσω απειλών και τραμπουκισμών». Όπως ανέφερε, «κάθε φορά που κατέθετε μήνυση για αγροζημιές δεχόταν αντίποινα. Μάλιστα, τα ξημερώματα της 29ης Μαΐου 2025, κατηγορούμενοι φέρονται να πυρπόλησαν το όχημα του γιου του, προκαλώντας ολοκληρωτική καταστροφή και ζημία περίπου 27.000 ευρώ». Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από τον εμπρησμό θα μπορούσε να προκύψει ακόμη και κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή.

Ο ίδιος αποκάλυψε ακόμη ότι, λόγω συγγενικών δεσμών με την οικογένεια κατηγορουμένου, συνόδευσε ύποπτο μέχρι τα Κεραμειά Χανίων για να ορκιστεί στην εικόνα του Άι Νικόλα του Δικαστή, υποστηρίζοντας την αθωότητά του. «Και ο αθεόφοβος ορκίστηκε», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Άλλη γυναίκα από την περιοχή φέρεται να κατέθεσε ότι μετά τον θάνατο του πατέρα της, οι κατηγορούμενοι κατέλαβαν το ποιμνιοστάσιο της οικογένειας, εκδιώκοντάς τους ουσιαστικά από την περιουσία τους.

Σε ακόμη μία περίπτωση, κάτοικος της περιοχής κατήγγειλε ότι το 2022 βρήκε το αμπέλι του στο Φουρφουρά Αμαρίου ολοκληρωτικά κατεστραμμένο, με περίπου 400 κλήματα κομμένα με ηλεκτρικό ψαλίδι, επειδή είχε αρνηθεί να παραχωρήσει έκταση προς μίσθωση και είχε προχωρήσει σε καταγγελίες για αγροζημιές.

Την ίδια χρονιά, άγνωστοι φέρονται να κατέστρεψαν περισσότερα από 130 ελαιόδεντρα με ξυλοκοπτικό μηχάνημα, σε πράξη που αποδίδεται σε αντίποινα.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Με εντολή του εισαγγελέα, οι έρευνες επεκτείνονται πλέον σε ολόκληρη την Κρήτη, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στο κύκλωμα ή συνδέονται με τις παράνομες επιδοτήσεις και τις καταπατήσεις.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Ρεθύμνου, ενώ τα Βορίζια εξακολουθούν να βρίσκονται υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία, καθώς οι Αρχές φοβούνται εντάσεις και πιθανές αντιδράσεις.

