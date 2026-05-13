Αγροτικές πληρωμές: Mέσω ΑΑΔΕ οι επιδοτήσεις ύψους 2,231 δισ. ευρώ το 2026

«Το πάρτι τελείωσε για τους επιτήδειους» υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κάνοντας παράλληλα «ρήξη με όσα μας κρατούσαν πίσω»

Γιάννης Φιλιππάκος

Αγροτικές πληρωμές: Mέσω ΑΑΔΕ οι επιδοτήσεις ύψους 2,231 δισ. ευρώ το 2026
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μέχρι το 2026, 600.000 δικαιούχοι θα λάβουν αγροτικές επιδοτήσεις ύψους 2,231 δισ. ευρώ μέσω της ενσωμάτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.
  • Η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποτελεί στρατηγική μεταρρύθμιση που στοχεύει στη διαφάνεια και την αξιοπιστία των αγροτικών πληρωμών.
  • Το νέο πλαίσιο ελέγχων περιλαμβάνει ενισχυμένες επιτόπιες επαληθεύσεις και διαδικασίες monitoring με υψηλό ποσοστό ολοκλήρωσης ελέγχων (99,8% για ζωικό κεφάλαιο).
  • Οι πληρωμές του 2026 προγραμματίζονται να φτάσουν συνολικά 2,231 δισ. ευρώ, με σημαντικές καταβολές στο πρώτο και δεύτερο εξάμηνο του έτους.
  • Προβλέπεται η υλοποίηση ψηφιακών εργαλείων και συστημάτων, όπως το myDATA 2.0 και η διαλειτουργικότητα μητρώων, για βελτίωση της παρακολούθησης και διαχείρισης των ενισχύσεων.
Snapshot powered by AI

Χωρίς προβλήματα θα συνεχιστούν οι αγροτικές πληρωμές καθ' όλη τη διαδικασία ενσωμάτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ όπως διαβεβαίωσαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς και Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, υπογραμμίζοντας ότι μέχρι τέλος του 2026 συνολικά 600.000 μοναδικοί δικαιούχοι θα πληρωθούν 2,231 δισ. ευρώ.

Η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποτελεί «στρατηγική μεταρρύθμιση για την ελληνική κοινωνία», τόνισε ο κ. Σχοινάς, επισημαίνοντας ότι η αξιοπιστία της χώρας στην Ευρώπη, περνά μέσα από τη διαφάνεια και την ακεραιότητα των αγροτικών πληρωμών.

Όπως σημείωσε, η αλλαγή αυτή δεν είναι εύκολη, καθώς υλοποιείται «εν κινήσει», χωρίς να διακοπεί η ροή των ενισχύσεων προς τους παραγωγούς. «Οι μεγάλες προκλήσεις απαιτούν μεγάλες αποφάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι, όπως αποδείχθηκε με τις προηγούμενες πληρωμές, έτσι και με τις φετινές, ο στόχος είναι να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα.

Το μήνυμα της κυβέρνησης, όπως είπε ο ίδιος, είναι σαφές: «Και οι έλεγχοι θα γίνουν και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε». Παράλληλα, τόνισε ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική αποτελεί ένα «κοινωνικό συμβόλαιο με κανόνες», στο οποίο πρέπει να προστατεύονται οι πραγματικοί δικαιούχοι.

«Το πάρτι τελείωσε για τους επιτήδειους» υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κάνοντας παράλληλα «ρήξη με όσα μας κρατούσαν πίσω».

Ο υπουργός ανέφερε ακόμη ότι το Action Plan 2 θα ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος, ενώ αύριο κατατίθεται στη Βουλή τροπολογία για το νέο πλαίσιο ιχνηλασιμότητας αιγοπροβάτων, μέσω του συστήματος "βόλων", η οποία θα αφορά επιλέξιμα αιγοπρόβατα άνω των έξι μηνών. Θα ακολουθήσουν, όπως είπε, και άλλες αντίστοιχες πρωτοβουλίες, με στόχο την ενίσχυση των ελέγχων και τη διασφάλιση της ορθής καταβολής των ενισχύσεων.

Από την πλευρά του, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής παρουσίασε τις βασικές προκλήσεις της μετάβασης, οι οποίες αφορούν τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας, την κανονιστική συμμόρφωση και τη διαχείριση των ενισχύσεων καθώς και τη χαρτογράφηση διαδικασιών ανά Διεύθυνση και ανά παρέμβαση.

Μιλώντας για τις πληρωμές υπογράμμισε ότι το πρώτο τετράμηνο του 2026, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου, καταβλήθηκαν 258,7 εκατ. ευρώ σε 165.704 δικαιούχους, ενώ για τον Μάιο έχουν προγραμματιστεί πληρωμές ύψους 297 εκατ. ευρώ, κυρίως για τα Οικολογικά Σχήματα, ενώ τον Ιούνιο προβλέπονται πληρωμές 509,5 εκατ. ευρώ. Συνολικά, το πρώτο εξάμηνο του έτους εκτιμάται ότι θα φτάσει σε πληρωμές ύψους 1,065 δισ. ευρώ σημείωσε ο κ. Πιτσιλής.

Το β΄ εξάμηνο οι πληρωμές αναμένονται να κινηθούν στο 1,166 δισ. ευρώ, με σημαντικές πληρωμές τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο για προκαταβολές και εξοφλήσεις της βασικής ενίσχυσης, της αναδιανεμητικής, των γεωργών νεαρής ηλικίας, της εξισωτικής, των βιολογικών, των σπάνιων φυλών και του Κομφούζιο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο νέο μοντέλο ελέγχων, το οποίο ακολουθεί τη μεθοδολογία της ΑΑΔΕ με τον Διοικητή της ΑΑΔΕ να σημειώνει ότι φέτος ξεκίνησαν νωρίτερα και είναι περισσότεροι. Ενδεικτικά, για την ΕΑΕ 2025 το δείγμα των επιτόπιων ελέγχων ζωικού κεφαλαίου ανήλθε σε 4.697 ΑΦΜ, από τα οποία έως τις 30 Απριλίου 2026 είχαν ολοκληρωθεί 4.687, δηλαδή ποσοστό 99,8%.

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι από σήμερα και για μια εβδομάδα ανοίγει η διαδικασία monitoring για διορθώσεις και επισύναψη δικαιολογητικών, καθώς και η εφαρμογή Agrisnap για την αποστολή νέων φωτογραφιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη Συνέντευξη Τύπου, από τον Νοέμβριο του 2025 έως τον Μάιο του 2026 ελέγχθηκαν 854.910 αγροτεμάχια, ενώ από την 1η Ιανουαρίου έως τον Μάιο εξετάστηκαν 195.164 φωτογραφίες.

Σε ότι αφορά τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες για τις ενισχύσεις για τα λιπάσματα αλλά και ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) για τη μηδική αναμένονται να ανοίξουν μέχρι τέλος Μαΐου.

Έως τα μέσα Ιουνίου αναμένεται να ανοίξει η αίτηση ΟΣΔΕ για το 2026, ενώ η πρώτη φάση του προγράμματος "ΜΙΔΑ" προγραμματίζεται για την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου.

Τέλος, εντός του 2026 σχεδιάζεται επίσης η εφαρμογή του myDATA 2.0 - Taxonomy για γάλα, κρέας, μέλι, λάδι και πατάτες, η διαλειτουργικότητα των μητρώων ΑΑΔΕ και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για monitoring και παρακολούθηση ζώων.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:40ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Η Σαουδική Αραβία διεξήγαγε τον Μάρτιο αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν

03:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Βενεζουέλα, η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ»

02:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγροτικές πληρωμές: Mέσω ΑΑΔΕ οι επιδοτήσεις ύψους 2,231 δισ. ευρώ το 2026

02:22ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ΑΔΕΔΥ: Σήμερα κλείνουν οι δημόσιες υπηρεσίες, όχι τα μέσα μεταφοράς

01:56ΕΡΓΑΣΙΑ

Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

01:32LIFESTYLE

Akylas για την πρόκρισή του στον τελικό της Eurovision: «Ήταν τρελό, το πίστευα ότι θα τα καταφέρουμε»

01:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επιστολή Αμερικανών βουλευτών στον Μάρκο Ρούμπιο για τις δηλώσεις του Τομ Μπάρακ – Ζητούν διευκρινίσεις για F-35 και Τουρκία

00:44ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: 13 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας

00:23LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas με το «Ferto» στον μεγάλο τελικό – Οι δέκα χώρες που προκρίθηκαν από τον Α’ ημιτελικό

00:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χωρίς κατεύθυνση η Wall Street – Κέρδη μόνο για τον Dow Jones

23:51TRAVEL

Κυριάννα: Ένα κρυμμένο «διαμάντι» στον δρόμο για το Αρκάδι

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Ηρακλής Κοτζιάς - Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο

23:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογική δήλωση: Πώς την υποβάλλετε στο myAADE

23:39LIFESTYLE

Eurovision 2026: Όλες οι συμμετοχές του Α' Ημιτελικού - Ελλάδα και Φινλανδία τα μεγάλα φαβορί

23:37ΚΟΣΜΟΣ

O Τραμπ «στόλισε» τους δημοσιογράφους του Λευκού Οίκου λίγο πριν αναχωρήσει για Κίνα

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δώμα στον Λυκαβηττό: Τραυματίστηκε ελαφρά ένοικος

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο 78χρονος κτηνοτρόφος που έχει αποκτήσει 14 παιδιά

23:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέοι ΚΑΔ 2026: Πώς μπορείτε να αλλάξετε επιχείρηση

23:18LIFESTYLE

Eurovision 2026 - Α' ημιτελικός: Πώς θα γίνει η ψηφοφορία - Τι ισχύει για τους Έλληνες

23:18ΚΥΠΡΟΣ

Χριστοδουλίδης: Ενδεχόμενο σχέδιο λύσης του Κυπριακού πριν από το τέλος του χρόνου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

11:47WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

00:23LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas με το «Ferto» στον μεγάλο τελικό – Οι δέκα χώρες που προκρίθηκαν από τον Α’ ημιτελικό

21:36ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη - Έκκληση από το «Χαμόγελο του παιδιού» για το σημείωμα της 17χρονης: Μην μοιράζεσαι τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού

17:56LIFESTYLE

Survivor Ατύχημα: Εκτός κινδύνου ο Σταύρος Φλώρος

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Πιάστηκαν χέρι-χέρι και έπεσαν στο κενό - Η 17χρονη δίνει μάχη για τη ζωή της στο ΚΑΤ - Όλες οι λεπτομέρειες για την τραγωδία

23:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega Τζακ Ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (14/5)

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Ειδοποίησαν λάθος γονείς 17χρονης - «Νόμιζα ήταν το δικό μου παιδί νεκρό»

20:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ψυχρή μεταβολή - Πότε αναμένεται νέα πτώση του υδραργύρου

01:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επιστολή Αμερικανών βουλευτών στον Μάρκο Ρούμπιο για τις δηλώσεις του Τομ Μπάρακ – Ζητούν διευκρινίσεις για F-35 και Τουρκία

22:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γιατί μας ανησυχεί το φετινό Ελ Νίνιο - Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος απαντά

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου: Τι αποφάσισαν ΜΜΜ και εκπαιδευτικοί - Η ώρα της συγκέντρωσης

21:22ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Πέθανε ξαφνικά ο Μπράντον Κλαρκ, επιθετικός των Γκρίζλις, σε ηλικία 29 ετών

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας - Παράσυρση πεζού από μοτοσικλέτα

03:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Βενεζουέλα, η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ»

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Οι πρώτες εικόνες από την διακομιδή της δεύτερης κοπέλας στο ΚΑΤ - Υπέκυψε το πρώτο κορίτσι

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Ηρακλής Κοτζιάς - Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο

02:22ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ΑΔΕΔΥ: Σήμερα κλείνουν οι δημόσιες υπηρεσίες, όχι τα μέσα μεταφοράς

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο ποταμός Ευφράτης στερεύει και τα εσχατολογικά σενάρια με προφητείες της Βίβλου δίνουν και παίρνουν

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο 78χρονος κτηνοτρόφος που έχει αποκτήσει 14 παιδιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ