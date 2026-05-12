Πληρωμές: Τα ποσά που θα πάρουν αγρότες και κτηνοτρόφοι έως τα τέλη του 2026

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τόνισε ότι το «πάρτι για τους επιτήδειους τελείωσε» και οι πληρωμές θα γίνονται με διαφάνεια και ακρίβεια.

Τα στοιχεία για την εξέλιξη των αγροτικών πληρωμών έως και το τέλος του 2026 παρουσιάζουν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς και ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.

Αναφερόμενος στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ο Μαργαρίτης Σχοινάς σημείωσε πως «αυτή η αλλαγή εν κινήσει δεν είναι καθόλου εύκολη», σημειώνοντας πως οι μεγάλες προκλήσεις απαιτούν και μεγάλες αποφάσεις. Παράλληλα, τόνισε ότι το «πάρτι για τους επιτήδειους τελείωσε».

«Και οι απαραίτητοι έλεγχοι θα γίνουν όπως πρέπει και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε και πληρώνουμε, ή μάλλον αλλάζουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών τους επόμενους μήνες

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη συνέντευξη Τύπου, για τον Μάιο είναι προγραμματισμένες οι εξής πληρωμές:

Οικολογικά σχήματα και συνδεδεμένες πληρωμές – 295,5 εκατ. ευρώ σε 160.000 δικαιούχους

Εκκρεμότητες 2018 – 1,5 εκατ. ευρώ σε 1.000 δικαιούχους

Για τον Ιούνιο είναι προγραμματισμένες οι εξής πληρωμές

Δάσωση και νιτρορύπανση: 15,3 εκατ ευρώ σε 14.180 δικαιούχους

ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ 2025: 4 εκατ ευρώ σε 11.400 δικαιούχους

Εξισωτική – Σπάνιες Φυλές – Βιολογικά: 68,5 εκατ. ευρώ σε 26.305 δικαιούχους

Βασική – Αναδιανεμιτική -Νεαροί Γεωργοι – Συνδεδεμένες – Οικολογικά 2025: 397,2 εκατ. ευρώ σε 390.000 δικαιούχους

Μικρά Νησιά Αιγαίου 2025: 8,5 εκατ. ευρώ σε 35.900 δικαιούχους

Για το Β΄εξάμηνο του 2026 προγραμματίζονται:

Ιούλιος 2026: 42,2 εκατ. ευρώ σε 158.810 δικαιούχους και συγκεκριμένα:

Μ23 -Φυσικές Καταστροφές 2024 (Συμπληρωματική) –2024

Βιολογικά Αγροπεριβαλλοντικά Δάσωση Νιτρορύπανση 2024

Εξισωτική Σπάνιες Φυλές Βιολογικά ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ 2024

Βασική Ενίσχυση Αναδιανεμητική Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας (Young) - Συνδεδεμένα Καθεστώτα 2024

Σεπτέμβριος 2026 – 2 εκατ. ευρώ σε 1.000 δικαιούχους και συγκεκριμένα:

Βασική – εκκρεμότητες 2019

Οκτώβριος 2026 – 75,6 εκατ. ευρώ σε 61.450 δικαιούχους:

Οικολογικά Σχήματα 2024

Σπάνιες Φυλές (Αυτόχθονες), Βιολογικά, ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ 2025

Τομεακά: Προώθηση, Οπωροκηπευτικά, Οινοποιία, Αμπελώνες, Μελισσοκομία

Βασική Ενίσχυση, Αναδιανεμητική, Αγρότες Νεαρής Ηλικίας (Young), Συνδεδεμένα Καθεστώτα (εκκαθάριση Οικονομικού Έτους 2026) 2024

Νοέμβριος 2026 – 491 εκατ. ευρώ σε 508.038 δικαιούχους και συγκεκριμένα:

Εκκρεμότητες 2020 και 2021

Προκαταβολή Βασικής Ενίσχυσης 2026

Προκαταβολή Σπάνιες Φυλές (Αυτόχθονες, Βιολογικά, ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) 2026

Δεκέμβριος 2026 – 555 εκατ. ευρώ σε 1,156 εκατ. δικαιούχους:

Εξόφληση Βασική Ενίσχυση-2026

Αναδιανεμητική-2026

Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας (Young) -2026

Εξισωτική -2026

Συνολικά αναμένεται να δοθούν το δεύτερο εξάμηνο του 2026 2,231 δισ. ευρώ σε 3,422 εκατ. δικαιούχους.