Τι ανέφερε ο Μαργαρίτης Σχοινάς

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Πληρωμές: Τα ποσά που θα πάρουν αγρότες και κτηνοτρόφοι έως τα τέλη του 2026

  • Η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ χαρακτηρίζεται δύσκολη και απαιτεί αυστηρούς ελέγχους για την έγκαιρη καταβολή των αγροτικών πληρωμών.
  • Τον Μάιο του 2026 θα καταβληθούν 295,5 εκατ. ευρώ για οικολογικά σχήματα και συνδεδεμένες πληρωμές σε 160.000 δικαιούχους.
  • Τον Ιούνιο του 2026 προβλέπονται πληρωμές συνολικού ύψους περίπου 493,5 εκατ. ευρώ σε διάφορα προγράμματα για περισσότερους από 477.000 δικαιούχους.
  • Το δεύτερο εξάμηνο του 2026 αναμένεται να διατεθούν 2,231 δισ. ευρώ σε 3,422 εκατ. δικαιούχους μέσω πληρωμών που αφορούν βασική ενίσχυση, εξισωτική, βιολογικά και άλλα προγράμματα.
  • Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τόνισε ότι το «πάρτι για τους επιτήδειους τελείωσε» και οι πληρωμές θα γίνονται με διαφάνεια και ακρίβεια.
Τα στοιχεία για την εξέλιξη των αγροτικών πληρωμών έως και το τέλος του 2026 παρουσιάζουν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς και ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.

Αναφερόμενος στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ο Μαργαρίτης Σχοινάς σημείωσε πως «αυτή η αλλαγή εν κινήσει δεν είναι καθόλου εύκολη», σημειώνοντας πως οι μεγάλες προκλήσεις απαιτούν και μεγάλες αποφάσεις. Παράλληλα, τόνισε ότι το «πάρτι για τους επιτήδειους τελείωσε».

«Και οι απαραίτητοι έλεγχοι θα γίνουν όπως πρέπει και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε και πληρώνουμε, ή μάλλον αλλάζουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών τους επόμενους μήνες

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη συνέντευξη Τύπου, για τον Μάιο είναι προγραμματισμένες οι εξής πληρωμές:

  • Οικολογικά σχήματα και συνδεδεμένες πληρωμές – 295,5 εκατ. ευρώ σε 160.000 δικαιούχους
  • Εκκρεμότητες 2018 – 1,5 εκατ. ευρώ σε 1.000 δικαιούχους

Για τον Ιούνιο είναι προγραμματισμένες οι εξής πληρωμές

  • Δάσωση και νιτρορύπανση: 15,3 εκατ ευρώ σε 14.180 δικαιούχους
  • ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ 2025: 4 εκατ ευρώ σε 11.400 δικαιούχους
  • Εξισωτική – Σπάνιες Φυλές – Βιολογικά: 68,5 εκατ. ευρώ σε 26.305 δικαιούχους
  • Βασική – Αναδιανεμιτική -Νεαροί Γεωργοι – Συνδεδεμένες – Οικολογικά 2025: 397,2 εκατ. ευρώ σε 390.000 δικαιούχους
  • Μικρά Νησιά Αιγαίου 2025: 8,5 εκατ. ευρώ σε 35.900 δικαιούχους

Για το Β΄εξάμηνο του 2026 προγραμματίζονται:

  • Ιούλιος 2026: 42,2 εκατ. ευρώ σε 158.810 δικαιούχους και συγκεκριμένα:
  • Μ23 -Φυσικές Καταστροφές 2024 (Συμπληρωματική) –2024
  • Βιολογικά Αγροπεριβαλλοντικά Δάσωση Νιτρορύπανση 2024
  • Εξισωτική Σπάνιες Φυλές Βιολογικά ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ 2024
  • Βασική Ενίσχυση Αναδιανεμητική Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας (Young) - Συνδεδεμένα Καθεστώτα 2024

Σεπτέμβριος 2026 – 2 εκατ. ευρώ σε 1.000 δικαιούχους και συγκεκριμένα:

  • Βασική – εκκρεμότητες 2019

Οκτώβριος 2026 – 75,6 εκατ. ευρώ σε 61.450 δικαιούχους:

  • Οικολογικά Σχήματα 2024
  • Σπάνιες Φυλές (Αυτόχθονες), Βιολογικά, ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ 2025
  • Τομεακά: Προώθηση, Οπωροκηπευτικά, Οινοποιία, Αμπελώνες, Μελισσοκομία
  • Βασική Ενίσχυση, Αναδιανεμητική, Αγρότες Νεαρής Ηλικίας (Young), Συνδεδεμένα Καθεστώτα (εκκαθάριση Οικονομικού Έτους 2026) 2024

Νοέμβριος 2026 – 491 εκατ. ευρώ σε 508.038 δικαιούχους και συγκεκριμένα:

  • Εκκρεμότητες 2020 και 2021
  • Προκαταβολή Βασικής Ενίσχυσης 2026
  • Προκαταβολή Σπάνιες Φυλές (Αυτόχθονες, Βιολογικά, ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) 2026

Δεκέμβριος 2026 – 555 εκατ. ευρώ σε 1,156 εκατ. δικαιούχους:

  • Εξόφληση Βασική Ενίσχυση-2026
  • Αναδιανεμητική-2026
  • Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας (Young) -2026
  • Εξισωτική -2026

Συνολικά αναμένεται να δοθούν το δεύτερο εξάμηνο του 2026 2,231 δισ. ευρώ σε 3,422 εκατ. δικαιούχους.

Δείτε εδώ ολόκληρο το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών και την παρουσίαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
