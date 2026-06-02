Οι ΗΠΑ θέλουν πυρηνικά όπλα σε περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες - Η σύνδεση με την παρουσία F-35

Το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε τροχιά αναδιάρθρωσης της πυρηνικής του αποτροπής, καθώς οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να διευρύνουν τις χώρες που φιλοξενούν πυρηνικά όπλα στο ευρωπαϊκό έδαφος. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, οι άκρως απόρρητες συζητήσεις επικεντρώνονται κυρίως στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας, με χώρες όπως η Πολωνία και τα κράτη της Βαλτικής να δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για τη φιλοξενία αεροσκαφών με πυρηνική δυνατότητα. Μέχρι σήμερα, μόλις έξι μέλη του ΝΑΤΟ συμμετέχουν σε αυτές τις συμφωνίες, ανάμεσα στα οποία η Βρετανία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Τουρκία.

Η σύνδεση με τα F-35

Όπως είναι κατανοητό, η πιθανή αυτή επέκταση των πυρηνικών δυνάμεων της συμμαχίας έρχεται σε μια χρονική συγκυρία όπου η Ευρώπη προσπαθεί να μειώσει την εξάρτησή της από την Ουάσιγκτον, αυξάνοντας τις δικές της αμυντικές δαπάνες, την ίδια ώρα που ο Λευκός Οίκος επιδιώκει να περιορίσει τη συμβατική στρατιωτική του παρουσία στην ήπειρο. Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα εκτινάξει τη ζήτηση για αεροσκάφη διπλού ρόλου F-35, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν τόσο συμβατικά όσο και πυρηνικά όπλα, δημιουργώντας τεράστιες προοπτικές κερδοφορίας για τις αμυντικές μετοχές που συμμετέχουν στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Οι κερδισμένοι της αμυντικής βιομηχανίας

Σύμφωνα με αναλυτές, η συντήρηση και η παραγωγή αυτών των εξελιγμένων συστημάτων απαιτούν αστρονομικά ποσά, γεγονός που ευνοεί άμεσα συγκεκριμένους κολοσσούς του κλάδου.

Η Lockheed Martin, ως κύριος κατασκευαστής των μαχητικών F-35, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος,

η BAE Systems αποτελεί τον βασικό παίκτη στη βρετανική και παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού του προγράμματος.

η Rolls-Royce Holdings αναλαμβάνει την κατασκευή και συντήρηση των εξειδικευμένων συστημάτων κινητήρων

οι Northrop Grumman και RTX λειτουργούν ως κύριοι προμηθευτές των ηλεκτρονικών συστημάτων και των κρίσιμων εξαρτημάτων των μαχητικών.

Όπως ανακοινώθηκε από στελέχη της αγοράς, τα αεροσκάφη αυτά έχουν εξαιρετικά υψηλό κόστος λειτουργίας και συνεχούς υποστήριξης. Η επέκταση της πυρηνικής ανάπτυξης στην Ευρώπη θα δημιουργήσει σταθερές ροές εσόδων και νέες θέσεις εργασίας για εταιρείες όπως η Qinetiq και η Cobham, ενισχύοντας μακροπρόθεσμα τις προοπτικές των αμυντικών μετοχών.

Από την πλευρά του, επίσημος εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ ξεκαθάρισε ότι η αξιολόγηση της πυρηνικής στάσης της Συμμαχίας αποτελεί μια διαδικασία που τρέχει εδώ και χρόνια και δεν συνδέεται άμεσα με τις τρέχουσες αποφάσεις των ΗΠΑ για τις συμβατικές τους δυνάμεις.

