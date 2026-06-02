Καλαμάτα: Εξετάζεται άγριο ενδοοικογενειακό επεισόδιο πριν ένα μήνα

Snapshot Ο καθ' ομολογίαν συζυγοκτόνος υποστηρίζει ότι δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι, αλλά οι αστυνομικοί αμφισβητούν τον ισχυρισμό του.

Τα παιδιά πιθανώς προσποιήθηκαν ότι κοιμόντουσαν ως μηχανισμό άμυνας.

Οι αστυνομικοί φρόντισαν να προστατεύσουν τα παιδιά από το σοκαριστικό θέαμα της μητέρας τους μέσα στο σπίτι.

Ο δράστης δεν είχε προηγούμενα με τις αρχές, αλλά εξετάζεται αν η γυναίκα υπέστη βία στο παρελθόν χωρίς να το καταγγείλει.

Η γυναίκα φέρεται να ζούσε υπό δύσκολες συνθήκες, με τον σύζυγο να ασκεί έλεγχο και να την απομακρύνει από τις κοινωνικές της επαφές.

«Μόλις είχα ξαπλώσει, ξαφνικά τα φώτα έσβησαν, το ρελέ ήταν κατεβασμένο, ένιωσα το μαχαίρι στο στήθος μου, εκεί έγιναν όλα». Αυτός είναι ο ισχυρισμός του καθ'ομολογίαν συζυγοκτόνου της Καλαμάτας, ένας ισχυρισμός που δεν πείθει τους αστυνομικούς.

Αν ακούμπησε το μαχαίρι στο στήθος του γιατί δεν τον σκότωσε; Γιατί δεν έχει ούτε αμυχή; Η μόνη αμυχή που έχει είναι στο δάχτυλο, προφανώς από τα χτυπήματα στη σύζυγό του.

Τη σκότωσε χωρίς να σκεφτεί τα δύο τους αγγελούδια που βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο. Δεν αποκλείεται τα παιδιά να άκουσαν τον καυγά που προηγήθηκε και ως μηχανισμό άμυνας, να έκαναν πως κοιμόντουσαν και στη συνέχεια να αποκοιμήθηκαν.

Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι της οικογένειας πάγωσαν μόλις είδαν τα παιδιά. Προσπάθησαν να τα προστατέψουν και να τα θωρακίσουν απο την σοκαριστική εικόνα της μητέρας τους μέσα στα αίματα. Τα έβγαλαν με προσοχή απο το σπίτι χωρίς να δούν νεκρή τη μητέρα τους, τοποθετώντας τα μαλλιά τους στα πρόσωπά τους, όπως αναφέρουν πληροφορίες απο τους γείτονες.

Ο καθ'ομολογίαν δολοφόνος δεν είχε απασχολήσει ποτέ ξανά στο παρελθόν τις αρχές, ωστόσο οι αρχές εξετάζουν πληροφορία η οποία αναφέρει ότι η γυναίκα είχε πέσει θύμα βίας απο εκείνον στο παρελθόν χωρίς όμως να το καταγγείλει. Φαίνεται πως ζούσε μαζί του μια πολύ δύσκολη ζωή, προσπαθούσε να την απομακρύνει από τις παρέες της και να την ελέγχει.

