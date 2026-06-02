Η Sydney Sweeney ήταν αποφασισμένη να τα παίξει όλα για όλα στην τελευταία σεζόν του Euphoria

«Ήταν εξαιρετικά ατρόμητη και επαγγελματίας», ανέφερε ο δημιουργός της σειράς, Sam Levinson για την ηθοποιό 

Ανθή Κουρεντζή

Η Sydney Sweeney στη σειρά «Euphoria»

Η Sydney Sweeney ήταν αποφασισμένη να διατηρήσει τις τολμηρές σκηνές της στην τρίτη και τελευταία σεζόν του «Euphoria», όπως αποκάλυψε ο δημιουργός της σειράς, Sam Levinson.

Το «Euphoria ολοκληρώθηκε» την Κυριακή 31 Μαΐου, έπειτα από μια σεζόν κατά την οποία η ηρωίδα της Sweeney, η Cassie Howard, δημιούργησε λογαριασμό στο OnlyFans προκειμένου να εξοικονομήσει χρήματα για τον γάμο των ονείρων της με τον Nate Jacobs, τον οποίο υποδύεται ο Jacob Elordi.

Καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, η Sydney Sweeney εμφανίστηκε σε αρκετές σκηνές γυμνού, οι οποίες προκάλεσαν αντιδράσεις σε ορισμένους κύκλους. Ωστόσο, οι σκηνές αυτές παραλίγο να μην συμπεριληφθούν τελικά στη σειρά.

Η Sydney Sweeney στη σειρά «Euphoria»

«Είναι αστείο, γιατί όταν το έγραψα αρχικά, σκέφτηκα: “Ίσως να γυρίσουμε όλες αυτές τις σκηνές χωρίς γυμνό. Ίσως να υπάρχουν τρόποι να κινηματογραφήσουμε ορισμένα πράγματα διαφορετικά”», δήλωσε ο Levinson στους New York Times σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε την 1η Ιουνίου.

Όπως εξήγησε, η Sweeney τού απάντησε: «Σοβαρολογείς; Υποδύομαι ένα μοντέλο του OnlyFans. Μου λες ότι θα προσπαθήσεις να το αποφύγεις αυτό;» Ο Levinson συνέχισε: «Της είπα: “Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο. Είναι εύλογο αυτό που λες.”»

Χαρακτηρίζοντας τη Sweeney «εντελώς ατρόμητη» και «εξαιρετικά επαγγελματία», πρόσθεσε: «Ασχολούμαστε με τον κόσμο του OnlyFans, όπου γυναίκες πληρώνονται ακόμη και για να ψιθυρίζουν σε μικρόφωνα σε σχήμα αυτιού. Υπάρχει ένα επίπεδο παραδοξότητας σε όλο αυτό που είναι διασκεδαστικό και εμείς προσπαθούμε πάντα να βρίσκουμε τρόπους ώστε να αποδίδεται με αυθεντικότητα, χιούμορ και δραματικότητα, ενώ παράλληλα να εξυπηρετεί τις βαθύτερες επιθυμίες και τα όνειρα του χαρακτήρα».

Η Sydney Sweeney στη σειρά «Euphoria»

Ο Levinson πρόσθεσε ότι η ιστορία της Cassie στο OnlyFans ταίριαζε απόλυτα με τον χαρακτήρα της, η οποία «απλώς θέλει να αγαπηθεί» και να νιώθει «λατρεμένη».

«Για μένα, αυτό μοιάζει με τη φυσική εξέλιξη των social media, είτε πρόκειται για το Instagram είτε για οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα. Εσύ είσαι το προϊόν, εσύ είσαι το brand. Όλο αυτό βασίζεται στην εξωτερική επιβεβαίωση», εξήγησε.

Λίγο μετά την προβολή του φινάλε, η Sydney Sweeney φάνηκε να υπερασπίζεται ξανά τις τολμηρές σκηνές της, δημοσιεύοντας στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από τα παρασκήνια, στις οποίες εμφανιζόταν με ορισμένες από τις πιο αμφιλεγόμενες εμφανίσεις της στη σειρά.

«Λέγεται... υποκριτική», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Ωστόσο, η ανάρτησή της και τα σχόλια του Levinson έρχονται περισσότερα από τέσσερα χρόνια αφότου η ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι είχε ζητήσει από τους παραγωγούς να αφαιρέσουν ορισμένες σκηνές γυμνού της Cassie στις προηγούμενες σεζόν του Euphoria.

«Υπήρχαν στιγμές όπου η Cassie υποτίθεται ότι θα εμφανιζόταν γυμνόστηθη και έλεγα στον Sam: “Δεν νομίζω ότι είναι πραγματικά απαραίτητο εδώ”», είχε δηλώσει η Sweeney στην «The Independent» τον Ιανουάριο του 2022. «Και εκείνος μου απαντούσε: “Εντάξει, δεν το χρειαζόμαστε”.»

Την ίδια στιγμή, η συμπρωταγωνίστριά της Alexa Demie, η οποία υποδύεται τη Maddy Perez, μίλησε πρόσφατα για μια ερωτική σκηνή του Euphoria — ένα μοντάζ στο οποίο η ηρωίδα της απατά τον Nate κατά την πρώτη σεζόν — και παραδέχθηκε ότι την έκανε να αισθανθεί άβολα.

Η Sydney Sweeney στη σειρά «Euphoria»

«Δεν λέω ότι δεν μου αρέσει το σεξ, ούτε ότι δεν μπορεί να παρουσιαστεί με όμορφο τρόπο, και γνωρίζω ότι η σειρά απεικονίζει τη ζωή έφηβων κοριτσιών», δήλωσε η Alexa Demie στο «The Hollywood Reporter».

«Όμως, αφού το έκανα, συνειδητοποίησα: “Εντάξει, δεν μου αρέσει το πώς με κάνει να αισθάνομαι αυτό”. Έτσι μίλησα γι’ αυτό και όλοι έδειξαν κατανόηση. Από τότε δεν χρειάστηκε να το ξανακάνω».

