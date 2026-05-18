Σίντνεϊ Σουίνι: Παλεύει γυμνή με πύθωνα στο νέο επεισόδιο του «Euphoria»

Συνεχίζονται για ακόμη μια εβδομάδα οι... τολμηρές και γυμνές εμφανίσεις της Σίντνεϊ Σουίνι στην σειρά του HBO, «Euphoria», καθώς έπειτα από το προηγούμενο επεισόδιο που απέκτησε γιγαντιαίες διαστάσεις και κυκλοφορούσε στην πόλη γυμνή, το έκτο επεισόδιο της δημοφιλούς σειρά κατάφερε να προκαλέσει νέο κύμα αντιδράσεων.

Κεντρικό ρόλο στο επεισόδιο διαδραμάτισε για ακόμα μια φορά ο χαρακτήρας που υποδύεται η Σίντνεϊ Σουίνι, Κάσι, η οποία στο πλαίσιο της σειράς εξακολουθεί να γίνεται όλο και διασημότερη μέσω της πλατφόρμας ερωτικού περιεχομένου Onlyfans, στην οποία πουλά στο διαδίκτυο προσωπικές φωτογραφίες και βίντεό της.

Σαν να μην έφταναν οι ήδη τολμηρές σκηνές που έχουν γυριστεί στα πέντε πρώτα επεισόδια, μεταξύ των οποίων φαίνεται η Σουίνι ντυμένη μωρό, γεγονός που προκάλεσε πληθώρα αντιδράσεων, στο έκτο επεισόδιο με τίτλο «Stand Still And See» η Κάσι επισκέπτεται ένα στριπ κλαμπ για μια σειρά από αποκαλυπτικές φωτογραφίσεις.

Ωστόσο η σκηνή που προκάλεσε τις περισσότερες αντιδράσεις ήρθε μερικά λεπτά αργότερα, όταν ο σκηνοθέτης σκέφτηκε να βάλει την Σουίνι να παλεύει γυμνή με έναν πύθωνα.

Για τις ανάγκες της φωτογράφισης η Κάσι φορά μόνο ένα διάφανο στρινγκ εσώρουχο και προσπαθεί να κρατήσει έναν πύθωνα, προσπαθώντας πιθανότατα να μιμηθεί την εμβληματική εμφάνιση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς με φίδι στα βραβεία του ΜΤV.

Πολλοί είναι εκείνοι που θεωρούν πως ο δημιουργός της σειράς, Σαμ Λέβινσον, έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια, ενώ αρκετοί κάνουν λόγο για «τελετή εξευτελισμού» της Σίντνεϊ Σουίνι και έχουν κουραστεί από την κατεύθυνση που έχει επιλέξει να ακολουθήσει η σειρά.

To «Euphoria» είναι πολύ περίεργο αυτή τη σεζόν σχολιάζει ένας χρήστης.

«Αυτό ήταν ένα πολύ περίεργο επεισόδιο» έγραψε ένας άλλος μερικές στιγμές αφότου κυκλοφόρησε το επεισόδιο.

«Με έχει κουράσει τόσο πολύ το Εuphoria», συμπληρώνει κάποιος άλλος.

«Τι βλέπουμε»; Αναρωτιέται ένας τρίτος.

Η τρίτη σεζόν του «Euphoria» έχει ήδη προκαλέσει έντονη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει την Κάσι και τη σχέση της με το OnlyFans. Ο Σαμ Λέβινσον, πάντως, έχει υπερασπιστεί την κατεύθυνση της ιστορίας, εξηγώντας ότι η πορεία της Κάσι στο OnlyFans συνδέεται με την ανάγκη της για αναγνώριση, χρήματα και έλεγχο σε μια ζωή που μοιάζει να καταρρέει.

Διαβάστε επίσης