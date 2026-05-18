Συντάξεις Ιουνίου: Πότε θα γίνει η πληρωμή - Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά Ταμείο

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Οι συντάξεις Ιουνίου 2026 για τους μη μισθωτούς θα καταβληθούν την Τρίτη 26 Μαΐου 2026.
  • Οι συντάξεις Ιουνίου 2026 για τους μισθωτούς θα καταβληθούν την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026.
  • Οι συντάξεις Ανασφάλιστων Υπερηλίκων από τον ΟΠΕΚΑ θα καταβληθούν την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026.
  • Οι συνταξιούχοι θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.
  • Η πληρωμή αφορά κύριες και επικουρικές συντάξεις όλων των Ταμείων του e
  • ΕΦΚΑ και άλλων φορέων.
Τις τελευταίες ημέρες του Μαΐου θα ξεκινήσει η πληρωμή των συντάξεων Ιουνίου, με τον e-ΕΦΚΑ να έχει ανακονώσει τις τελικές ημερομηνίες καταβολής των χρημάτων ανά Ταμείο.

Όπως πάντα, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιουνίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Τρίτη 26 Μαΐου 2026.

Συγκεκριμένα:

  • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 26 Μαΐου 2026
  • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 26 Μαΐου 2026
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 26 Μαΐου 2026
  • Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Τρίτη 26 Μαΐου 2026
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιουνίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026.

  • Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026
  • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026
  • Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026
  • Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026
  • Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026
  • Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026.

Πότε θα μπουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από τον απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή τη Δευτέρα 25 Μαΐου και την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026.

