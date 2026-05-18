Συντάξεις Ιουνίου: Πότε θα γίνει η πληρωμή - Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά Ταμείο

Τις τελευταίες ημέρες του Μαΐου θα ξεκινήσει η πληρωμή των συντάξεων Ιουνίου, με τον e-ΕΦΚΑ να έχει ανακονώσει τις τελικές ημερομηνίες καταβολής των χρημάτων ανά Ταμείο.

Όπως πάντα, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιουνίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Τρίτη 26 Μαΐου 2026.

Συγκεκριμένα:

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 26 Μαΐου 2026

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 26 Μαΐου 2026

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 26 Μαΐου 2026

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Τρίτη 26 Μαΐου 2026

θα καταβληθούν την Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιουνίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026.

Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

θα καταβληθούν την Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

και θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

θα καταβάλλει τις συντάξεις την ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026.

Πότε θα μπουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από τον απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή τη Δευτέρα 25 Μαΐου και την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026.

