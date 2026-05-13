Forbes: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε κορυφαίο προορισμό μετακόμισης για Αμερικανούς συνταξιούχους

Περισσότεροι Αμερικανοί εξετάζουν σοβαρά, και αρκετοί ήδη πραγματοποιούν, τη μετακόμισή τους στην Ευρώπη μετά τη συνταξιοδότηση.

Δημοσκοπήσεις και στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι το ενδιαφέρον για συνταξιοδότηση στην Ευρώπη αυξάνεται σημαντικά, καθώς πολλοί Αμερικανοί αναζητούν οικονομικότερη ζωή, σταθερότητα και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.

Χώρες όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία συγκεντρώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, χάρη στο χαμηλότερο κόστος ζωής, τα ισχυρά δημόσια συστήματα υγείας και τις σχετικά προσιτές διαδικασίες απόκτησης άδειας διαμονής, όπως σημειώνεται σε δημοσίευμα του Forbes. Σε αρκετές περιπτώσεις προσφέρονται επίσης φορολογικά κίνητρα και πολιτική σταθερότητα, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Πού επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν

Σύμφωνα με την Citizenship Bay, τρεις ευρωπαϊκοί προορισμοί ξεχωρίζουν σήμερα:

Ιταλία: Περισσότεροι από 14.676 Αμερικανοί συνταξιούχοι λαμβάνουν ήδη εκεί την κοινωνική τους ασφάλιση. Η ζήτηση για την ιταλική Golden Visa αυξήθηκε κατά 27% το πρώτο τρίμηνο του 2026, με βασικό κίνητρο τις επενδύσεις από 250.000 ευρώ και άνω.

Ελλάδα : Η χώρα φιλοξενεί 11.135 Αμερικανούς συνταξιούχους, ενώ η ζήτηση αυξήθηκε κατά 14%, κυρίως μέσω επενδύσεων μετατροπής ακινήτων ύψους 250.000 ευρώ στην Αθήνα.

: Η χώρα φιλοξενεί 11.135 Αμερικανούς συνταξιούχους, ενώ η ζήτηση αυξήθηκε κατά 14%, κυρίως μέσω επενδύσεων μετατροπής ακινήτων ύψους 250.000 ευρώ στην Αθήνα. Πορτογαλία: Πάνω από 20.000 Αμερικανοί ζουν ήδη στη χώρα, εκ των οποίων περίπου το 71% λαμβάνει παροχές κοινωνικής ασφάλισης.

Οι αλλαγές στη νομοθεσία της Πορτογαλίας για την υπηκοότητα, με αύξηση της απαιτούμενης διαμονής από πέντε σε δέκα χρόνια και αφαίρεση των ακινήτων από το πρόγραμμα golden visa, φαίνεται να στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον περισσότερων Αμερικανών προς την Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία.

Το κόστος ζωής ωθεί περισσότερους Αμερικανούς στην Ευρώπη

Σύμφωνα με έρευνες των Monmouth University και Gallup, το ποσοστό των πολιτών άνω των 55 ετών που δηλώνουν ότι θέλουν να φύγουν από τις ΗΠΑ ανέρχεται πλέον στο 17%, υπερτετραπλάσιο σε σχέση με το 1974.

Η τάση αυτή έχει ενισχυθεί ιδιαίτερα μετά το 2017, κυρίως λόγω του αυξανόμενου κόστους ζωής στις ΗΠΑ. Πολλοί αναζητούν υψηλότερη ποιότητα ζωής με χαμηλότερα έξοδα, αλλά και πιο προσιτή υγειονομική περίθαλψη και στέγαση.

Στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, το μηνιαίο κόστος ζωής για ένα άτομο, χωρίς να υπολογίζεται το ενοίκιο, διαμορφώνεται περίπου στα 592 δολάρια, έναντι περίπου 1.166 δολαρίων στις ΗΠΑ. Τα ενοίκια είναι κατά 40% έως 50% χαμηλότερα από τον αμερικανικό μέσο όρο. Στην Ιταλία, το συνολικό κόστος ζωής είναι σχεδόν 27% χαμηλότερο σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, πολλοί συνταξιούχοι αποκτούν πρόσβαση στον μεσογειακό τρόπο ζωής, το κλίμα και τον πολιτισμό της Νότιας Ευρώπης.

Επιπλέον, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Ελλάδα, έχουν συνάψει συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολόγησης με τις ΗΠΑ, ώστε να μην φορολογείται δύο φορές το ίδιο εισόδημα.

Η Ευρώπη ως «Plan B»

Η αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα οδηγεί επίσης πολλούς Αμερικανούς στην αναζήτηση ενός εναλλακτικού σχεδίου για τη ζωή και τα οικονομικά τους. Η δυνατότητα διαμονής και επένδυσης σε άλλη χώρα θεωρείται πλέον για αρκετούς μια μορφή ασφάλειας απέναντι σε μελλοντικές πολιτικές ή οικονομικές αναταράξεις.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, οι φορολογικές αλλαγές μπορούν να ανατρέψουν γρήγορα τα δεδομένα. Η Γαλλία, για παράδειγμα, κατάργησε τον φόρο μεγάλης περιουσίας το 2018, ενώ η Ισπανία υιοθέτησε αντίστοιχο μέτρο αργότερα. Παράλληλα, οι Αμερικανοί φορολογούνται ανεξαρτήτως του πού κατοικούν, γεγονός που περιπλέκει τη διαδικασία περισσότερο σε σχέση με άλλες εθνικότητες.

Οι «χρυσές βίζες» προσελκύουν επενδυτές

Ο Zaid Aldayriyeh, ιδρυτής της εταιρείας Citizenship Bay, υποστηρίζει ότι τα προγράμματα «golden visa» προσφέρουν όχι μόνο δικαιώματα διαμονής, αλλά και πιθανές επενδυτικές αποδόσεις.

Στην Πορτογαλία, επενδυτικά κεφάλαια που συνδέονται με το πρόγραμμα εκτιμάται ότι έχουν αποδόσεις 4% έως 12%.

Στην Ελλάδα, οι επενδύσεις σε ακίνητα μπορούν να αποφέρουν περίπου 3% έως 4%, ενώ στην Ιταλία οι επενδύσεις σε επιλέξιμες επιχειρήσεις κινούνται σε παρόμοια επίπεδα.

Καθώς τα περισσότερα προγράμματα «χρυσής βίζας» δεν απαιτούν μόνιμη εγκατάσταση ή άμεση μετακόμιση, επιτρέπουν στους Αμερικανούς να οργανώσουν σταδιακά τη μετάβασή τους στην Ευρώπη.

Οι πιο «φορολογικά φιλικές» χώρες

Το CNTraveler ξεχώρισε πρόσφατα ορισμένες ευρωπαϊκούς προορισμούς με ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για Αμερικανούς:

Ανδόρα: Αν και εκτός ΕΕ, βρίσκεται ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία και διαθέτει visa για ψηφιακούς νομάδες και πρόγραμμα golden visa.

Μάλτα: Προσφέρει ειδικό πρόγραμμα συνταξιοδότησης με φορολόγηση ξένων εισοδημάτων μόλις 15%.

Κύπρος: Διαθέτει visa για ψηφιακούς νομάδες αλλά και πρόγραμμα μόνιμης διαμονής μέσω επένδυσης άνω των 300.000 δολαρίων σε ακίνητα.

Και ο ήλιος παίζει ρόλο

Για πολλούς, το ευρωπαϊκό κλίμα αποτελεί εξίσου σημαντικό κίνητρο. Σύμφωνα με το European Correspondent, πόλεις όπως η Μούρθια και η Σεβίλλη στην Ισπανία προσφέρουν ήπιες καιρικές συνθήκες τον χειμώνα, ενώ η Λευκωσία, η Βαλέτα και η Λισσαβώνα συγκαταλέγονται στους πιο ευχάριστους προορισμούς για τους υπόλοιπους μήνες του έτους.

Η πλατφόρμα Holidu κατέταξε μάλιστα την Ισπανία στις πιο ηλιόλουστες περιοχές της Ευρώπης, με την Cartagena να βρίσκεται στην κορυφή, χάρη στις περίπου 282 ώρες ηλιοφάνειας τον μήνα.

Καθώς το κόστος ζωής αυξάνεται και η αβεβαιότητα εντείνεται στις ΗΠΑ, η Ευρώπη εμφανίζεται για πολλούς Αμερικανούς ως ένας πιο ασφαλής και οικονομικά βιώσιμος προορισμός για τη συνταξιοδότηση, συνδυάζοντας καλύτερη ποιότητα ζωής, προσβάσιμη υγειονομική περίθαλψη και μεγαλύτερη σταθερότητα.