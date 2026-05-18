Τραγική κατάληξη στις έρευνες 30χρονου αγνοούμενου - Εντοπίστηκε νεκρός στη περιοχή του Γαλατά

Η ανάσυρση πραγματοποιήθηκε από ιδιώτη δύτη, παρουσία πλωτού με στελέχη του Λιμενικού Σώματος

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Εντοπίστηκε νεκρός 30χρονος άνδρας στην περιοχή του Γαλατά Τροιζηνίας, μετά από έρευνες για την εξαφάνισή του.
  • Η σορός ανασύρθηκε από ιδιώτη δύτη παρουσία στελεχών του Λιμενικού Σώματος.
  • Η ανάσυρση έγινε στη θαλάσσια περιοχή «Μαγούλα» στον Γαλατά.
  • Η σορός μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Γαλατά για περαιτέρω εξετάσεις.
  • Οι αρμόδιες αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.
Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό 30χρονου άνδρα, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από χθες στην περιοχή της Τροιζηνίας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, στο πλαίσιο συνδρομής στις έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας, η σορός του άνδρα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή «Μαγούλα» στον Γαλατά Τροιζηνίας.

Η ανάσυρση πραγματοποιήθηκε από ιδιώτη δύτη, παρουσία πλωτού με στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Ακολούθως, η σορός μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Γαλατά, ενώ τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού ερευνούν οι αρμόδιες αρχές.

