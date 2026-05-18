Αντιγόνη Μπάξτον: Με δάκρυα στα μάτια ζήτησε συγγνώμη - «Το νιώθω λίγο ως αποτυχία»

Εμφανώς συγκινημένη εμφανίστηκε η Αντιγόνη Μπάξτον στην επιστροφή της στην Κύπρο μετά την Eurovision, οπού ο κόσμος την υποδέχτηκε με θέρμη εκφράζοντας την υποστήριξή του προς το πρόσωπό της.

Ωστόσο η ίδια, που κατέκτησε την 19η θέση στη Eurovision δεν μπόρεσε να κρύψει την απογοήτευσή της για το τελικό αποτέλεσμα στον διαγωνισμό, κάτι το οποίο ανέφερε στις δηλώσεις της.

«Ήταν κάτι crazy. Η αλήθεια είναι ότι ήταν το όνειρό μου να εκπροσωπήσω την Κύπρο και αυτό έχω κάνει. Ήταν κάτι πολύ φανταστικό. Όταν τελείωσα από τη σκηνή ένιωθα ότι “I was flying”, ήταν υπέροχο. Ήθελα πάρα πολύ να δώσω πιο δυνατή θέση για την Κύπρο μας, ήθελα πάρα πολύ, έτσι συγγνώμη που δεν έγινε αυτό», ανέφερε αρχικά η Αντιγόνη.

«Είμαι ευχαριστημένη, είμαι ευγνώμων για το ταξίδι. Έζησα το όνειρό μου εκεί στη σκηνή. Αγαπάω το τραγούδι, αγαπάω τις χορεύτριές μου, και όλη την ομάδα, και όλο τον κόσμο που με στηρίζει. Αλλά ναι, εντάξει, ήθελα κάτι πιο δυνατό, αλλά είναι η αρχή. Το νιώθω λίγο ως αποτυχία. Μόνο γιατί ήθελα πάρα πολύ να φέρω πιο δυνατή θέση για την Κύπρο. Ό,τι μπορούσα εγώ, έκανα. Το performance μου, πιστεύω ότι πήγε πολύ καλά. Με το voting, δεν είναι στα χέρια μας, είναι στα χέρια του Θεού», πρόσθεσε.

«Νομίζω… κέρδισα το ταξίδι. Κέρδισα να γνωρίσω όλο τον κόσμο στην Κύπρο, που μου έχουν δείξει τόσο πολλή αγάπη και στήριξη. Και είναι κάτι που ποτέ δεν θα ξεχάσω. Η αλήθεια είναι ότι είμαι περήφανη για αυτό που έχουμε κάνει… η ομάδα μου έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά. Και περάσαμε τέλεια! Η αλήθεια είναι ότι περάσαμε τέλεια και ήμουν πολύ χαρούμενη όταν τελείωσα από τη σκηνή. Τώρα, εντάξει, δεν έχω κοιμηθεί καθόλου. Το νιώθω, γιατί είμαι καλλιτέχνης, και δουλεύω πολύ σκληρά. Και έχω βάλει όλη την καρδιά μου και όλη την ψυχή μου σε αυτό. Έτσι… με νοιάζει λίγο. Και… λέμε, “άσ’ τους να λαλούν”, αλλά κάποτε… όσα λαλούν, πονάει», δήλωσε η Antigoni Buxton εμφανώς συγκινημένη», συμπλήρωσε κλείνοντας η φετινή εκπρόσωπος της Κύπρου.

