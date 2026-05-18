Αντιγόνη Μπάξτον: Με δάκρυα στα μάτια ζήτησε συγγνώμη - «Το νιώθω λίγο ως αποτυχία»

Χαρούμενη για την εμπειρία και από την αγάπη του κόσμου, αλλά απογοητευμένη από το αποτέλεσμα εμφανίστηκε η φετινή εκπρόσωπος της Κύπρου στην Eurovision, Αντιγόνη 

Newsbomb

Αντιγόνη Μπάξτον: Με δάκρυα στα μάτια ζήτησε συγγνώμη - «Το νιώθω λίγο ως αποτυχία»
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εμφανώς συγκινημένη εμφανίστηκε η Αντιγόνη Μπάξτον στην επιστροφή της στην Κύπρο μετά την Eurovision, οπού ο κόσμος την υποδέχτηκε με θέρμη εκφράζοντας την υποστήριξή του προς το πρόσωπό της.

Ωστόσο η ίδια, που κατέκτησε την 19η θέση στη Eurovision δεν μπόρεσε να κρύψει την απογοήτευσή της για το τελικό αποτέλεσμα στον διαγωνισμό, κάτι το οποίο ανέφερε στις δηλώσεις της.

«Ήταν κάτι crazy. Η αλήθεια είναι ότι ήταν το όνειρό μου να εκπροσωπήσω την Κύπρο και αυτό έχω κάνει. Ήταν κάτι πολύ φανταστικό. Όταν τελείωσα από τη σκηνή ένιωθα ότι “I was flying”, ήταν υπέροχο. Ήθελα πάρα πολύ να δώσω πιο δυνατή θέση για την Κύπρο μας, ήθελα πάρα πολύ, έτσι συγγνώμη που δεν έγινε αυτό», ανέφερε αρχικά η Αντιγόνη.

https://www.instagram.com/reel/DYcXOtBMXBF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Είμαι ευχαριστημένη, είμαι ευγνώμων για το ταξίδι. Έζησα το όνειρό μου εκεί στη σκηνή. Αγαπάω το τραγούδι, αγαπάω τις χορεύτριές μου, και όλη την ομάδα, και όλο τον κόσμο που με στηρίζει. Αλλά ναι, εντάξει, ήθελα κάτι πιο δυνατό, αλλά είναι η αρχή. Το νιώθω λίγο ως αποτυχία. Μόνο γιατί ήθελα πάρα πολύ να φέρω πιο δυνατή θέση για την Κύπρο. Ό,τι μπορούσα εγώ, έκανα. Το performance μου, πιστεύω ότι πήγε πολύ καλά. Με το voting, δεν είναι στα χέρια μας, είναι στα χέρια του Θεού», πρόσθεσε.

«Νομίζω… κέρδισα το ταξίδι. Κέρδισα να γνωρίσω όλο τον κόσμο στην Κύπρο, που μου έχουν δείξει τόσο πολλή αγάπη και στήριξη. Και είναι κάτι που ποτέ δεν θα ξεχάσω. Η αλήθεια είναι ότι είμαι περήφανη για αυτό που έχουμε κάνει… η ομάδα μου έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά. Και περάσαμε τέλεια! Η αλήθεια είναι ότι περάσαμε τέλεια και ήμουν πολύ χαρούμενη όταν τελείωσα από τη σκηνή. Τώρα, εντάξει, δεν έχω κοιμηθεί καθόλου. Το νιώθω, γιατί είμαι καλλιτέχνης, και δουλεύω πολύ σκληρά. Και έχω βάλει όλη την καρδιά μου και όλη την ψυχή μου σε αυτό. Έτσι… με νοιάζει λίγο. Και… λέμε, “άσ’ τους να λαλούν”, αλλά κάποτε… όσα λαλούν, πονάει», δήλωσε η Antigoni Buxton εμφανώς συγκινημένη», συμπλήρωσε κλείνοντας η φετινή εκπρόσωπος της Κύπρου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουνίου: Πότε θα γίνει η πληρωμή - Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά Ταμείο

14:10ANNOUNCEMENTS

Care for Carers: Μια νέα εμπειρία φροντίδας, ενδυνάμωσης και επανασύνδεσης για τους φαρμακοποιούς της σύγχρονης εποχής

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό βίντεο από το τροχαίο στην Αφάντου της Ρόδου που σκοτώθηκαν μητέρα και κόρη - Η BMW που τις εμβόλισε κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα - ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

13:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανεπιστήμια: Κάμερες σε κτίρια και αμφιθέατρα που έχουν καταγραφεί συχνά επεισόδια

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: «Μας προσπέρασε με ιλιγγιώδη ταχύτητα» - Μαρτυρία για το δυστύχημα με τις δύο νεκρές γυναίκες

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Χάος στον Κηφισό από ακινητοποιημένο λεωφορείο - Πού υπάρχουν προβλήματα

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Βρέθηκαν οι σοροί 4 αγνοούμενων δυτών από την Ιταλία

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Σητεία: Στο νοσοκομείο ανήλικος μετά από κατανάλωση αλκοόλ

13:41ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε πώς απεγκλωβίστηκε αγοράκι που σφήνωσε με το κεφάλι στην σκάλα του σπιτιού του

13:34LIFESTYLE

Αντιγόνη Μπάξτον: Με δάκρυα στα μάτια ζήτησε συγγνώμη - «Το νιώθω λίγο ως αποτυχία»

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Δραπετσώνα: 37χρονος εργαζόμενος τραυματίστηκε σε πλοίο - Μεταφέρθηκε στο «Αττικόν»

13:28WHAT THE FACT

Η σκοτεινή ύλη μπορεί να εντοπίστηκε κατά λάθος πριν από επτά χρόνια, υποστηρίζει νέα μελέτη

13:22LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Στο πλευρό του η αδελφή του - «Οι πιθανότητες να ζήσει ήταν μηδαμινές»

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική κατάληξη στις έρευνες 30χρονου αγνοούμενου - Εντοπίστηκε νεκρός στη περιοχή του Γαλατά

13:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Μου λένε να μαζέψω τα ηλεκτρικά πατίνια αλλά δεν μου επιτρέπεται

13:18ΚΟΣΜΟΣ

Η δικαίωση της Σακίρα για τη φοροδιαφυγή - Το ισπανικό κράτος θα της επιστρέψει 55 εκατ. ευρώ

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέα αναβολή και ένταση στο εφετείο για τη δολοφονία της 41χρονης Γεωργίας

13:11WHAT THE FACT

Ο παράξενος λόγος που τα μπουκάλια σαμπάνιας του Τιτανικού δεν έχουν σπάσει στο βυθό της θάλασσας

13:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Πότε θα πληρωθούν τα επιδόματα Μαΐου στους δικαιούχους

13:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα - Η ημερομηνία πληρωμής της β' δόσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:07ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικό τέλος στην υπόθεση της εξαφάνισης του μικρού Μπεν στην Κω - Η δήλωση της μητέρα του

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

11:27ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Tι δείχνουν για το φετινό καλοκαίρι - Ο πιο δύσκολος μήνας

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό βίντεο από το τροχαίο στην Αφάντου της Ρόδου που σκοτώθηκαν μητέρα και κόρη - Η BMW που τις εμβόλισε κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα - ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Βρέθηκαν οι σοροί 4 αγνοούμενων δυτών από την Ιταλία

10:29LIFESTYLE

Eurovision: Οσμή σκανδάλου - Η EBU ρώτησε το μεσημέρι του τελικού τη Βουλγαρία αν μπορεί να κάνει τη διοργάνωση

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική κατάληξη στις έρευνες 30χρονου αγνοούμενου - Εντοπίστηκε νεκρός στη περιοχή του Γαλατά

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Ντοκουμέντο: Αυτή είναι η φωτογραφία που αποδεικνύει ότι ο μικρός Μπεν πέθανε στην Κω

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Επιστροφή από τους νεκρούς: «Δολοφονημένη» φοιτήτρια επανήλθε στη ζωή 31 χρόνια αργότερα

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα τα νέα στοιχεία για το super El Niño - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα το καλοκαίρι

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Εφιαλτικές διακοπές για Ελληνίδες τουρίστριες - Κατέρρευσε γείσο μπαλκονιού στα κεφάλια τους - Διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο

13:22LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Στο πλευρό του η αδελφή του - «Οι πιθανότητες να ζήσει ήταν μηδαμινές»

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: 64χρονος πέθανε την ώρα που έτρωγε

12:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Είναι επίσημο: Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαγορεύσει τις πληρωμές με μετρητά πάνω από αυτό το ποσό

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές- Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

13:34LIFESTYLE

Αντιγόνη Μπάξτον: Με δάκρυα στα μάτια ζήτησε συγγνώμη - «Το νιώθω λίγο ως αποτυχία»

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός αναλυτής για τουρκικό νόμο για Αιγαίο - Μεσόγειο: Απάντηση με αντι-περίμετρο, να πληρώσει το τίμημα, τα πλοία δεν επιπλέουν πάντα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 17/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τα 11.600.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ