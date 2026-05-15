Αντιγόνη Μπάξτον: Το «ατύχημα» της εκπροσώπου της Κύπρου στη σκηνή της Eurovision

Η Κύπρος, με την Αντιγόνη Μπάξτον και το τραγούδι «Jalla», κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις στη σκηνή του Wiener Stadthalle. Φέρνοντας για πρώτη φορά την κυπριακή διάλεκτο στον διαγωνισμό, η Αντιγόνη πλαισιωμένη από τέσσερις χορεύτριες πραγματοποίησε μια δυναμική εμφάνιση που της χάρισε το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου.

Ωστόσο, δεν έλειψαν και τα απρόοπτα, καθώς κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της το τιραντάκι του φορέματός της έφυγε από τη θέση του, με την Αντιγόνη να αντιδρά ψύχραιμα και να το επαναφέρει αμέσως, πριν το στιγμιότυπο γίνει πιο… αποκαλυπτικό.

Την πρόκριση από τον δεύτερο ημιτελικό πήραν ακόμη εννέα χώρες οι οποίες είναι η Βουλγαρία, η Ουκρανία, η Νορβηγία, η Αυστραλία, η Ρουμανία, η Μάλτα, η Αλβανία, η Δανία και η Τσεχία.

Από τη μάχη του πρώτου ημιτελικού, οι χώρες που θα βρεθούν στη μεγάλη αναμέτρηση του Σαββάτου είναι οι: Ελλάδα, Φινλανδία, Bέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία.

Ο μεγάλος Τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 16 Μαΐου.