Πόλη ερευνά κατοίκους που δεν έχουν βγάλει τα σκουπίδια τους εδώ και ένα χρόνο: Ο δήμος έχει υποψίες
Δήμος στο Βέλγιο ερευνά 70 νοικοκυριά που δεν παρουσίασαν καθόλου απορρίμματα το 2025, υποψιαζόμενος παράνομη απόρριψη ή προσπάθεια αποφυγής των τελών καθαριότητας.
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Γείτονες εξαιρετικά ευαισθητοποιημένοι με την ανακύκλωση ή απλώς αποφεύγουν να πληρώσουν τα τέλη σκουπιδιών; Αυτό είναι το ερώτημα που θέτει ο δήμος του Ουφέ, μιας κοινότητας περίπου 1.200 νοικοκυριών στα νότια της Λιέγης, στο Βέλγιο, μετά την ανακάλυψη ότι το 6% των κατοίκων του δεν εναπόθεσε ούτε ένα απόρριμμα στον οικιακό κάδο κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους 2025.
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