Φωτιά στο Άλσος Βεΐκου: Από μελίσσια ξέσπασε η φωτιά, αναζητούνται οι μελισσοκόμοι

Από μελίσσια που βρίσκονται στο Άλσος Βεΐκου ξεκίνησε η φωτιά, η οποία ευτυχώς δεν επεκτάθηκε και περιορίστηκε άμεσα, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων που έσπευσαν στο συμβάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μελισσοκόμοι ήταν παρόντες όταν ξέσπασε η φωτιά κι απομακρύνθηκαν από το σημείο, αφενός για να γλιτώσουν από τις φλόγες, αφετέρου για να αποφύγουν τυχόν διώξεις.

Πλέον, οι μελισσοκόμοι αναζητούνται από τις Αρχές και είναι θέμα χρόνου ο εντοπισμός και η προσαγωγή τους.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεση της φωτιάς, στο σημείο επιχείρησαν 47 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και εθελοντές ενώ από αέρος επιχείρησε ένα ελικόπτερο.

Η φωτιά που εκδηλώθηκε εντός του άλσους και πλησίον κατοικημένης περιοχής, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι τέθηκε υπό έλεγχο. Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) είχε συνεχή εικόνα από το drone.

Για τη διερεύνηση των αιτιών έχει ήδη επιληφθεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

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