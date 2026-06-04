Φωτιά κοντά στο Άλσος Βεΐκου στο Γαλάτσι

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης 4 Ιουνίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε κοντά στο Άλσος Βεΐκου στο Γαλάτσι.

Για την κατάσβεσή της στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 8 οχήματα με 18 πυροσβέστες.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής η φωτιά καίει ξερά χόρτα.