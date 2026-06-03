Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ξεσπά η φωτιά στον Ασπρόπυργο

Snapshot Φωτιά ξέσπασε στον Ασπρόπυργο περίπου στις 14:00, πιθανώς από απορρίμματα κοντά σε καταυλισμό.

Η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε άμεσα με 108 πυροσβέστες, 32 οχήματα, 5 εναέρια μέσα και πεζοπόρα τμήματα.

Τα αίτια της φωτιάς ερευνώνται, ενώ υπάρχει βίντεο που καταγράφει το σημείο εκκίνησης. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στον Ασπρόπυργο λίγο μετά τις 14:00, με πιθανή αφετηρία απορρίμματα κοντά σε καταυλισμό. Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, λαμβάνοντας άμεσα διαστάσεις.

Η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε χωρίς καθυστέρηση, με ισχυρές δυνάμεις να επιχειρούν στο σημείο, αποτελούμενες από 108 πυροσβέστες, 32 οχήματα, 5 εναέρια μέσα και πεζοπόρα τμήματα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, ενώ βίντεο από το σημείο δείχνει το ακριβές σημείο εκκίνησης της φωτιάς.

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