Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ξεσπά η φωτιά στον Ασπρόπυργο
Η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και πήρε μεγάλες διαστάσεις
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- Φωτιά ξέσπασε στον Ασπρόπυργο περίπου στις 14:00, πιθανώς από απορρίμματα κοντά σε καταυλισμό.
- Η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε άμεσα με 108 πυροσβέστες, 32 οχήματα, 5 εναέρια μέσα και πεζοπόρα τμήματα.
- Τα αίτια της φωτιάς ερευνώνται, ενώ υπάρχει βίντεο που καταγράφει το σημείο εκκίνησης.
Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στον Ασπρόπυργο λίγο μετά τις 14:00, με πιθανή αφετηρία απορρίμματα κοντά σε καταυλισμό. Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, λαμβάνοντας άμεσα διαστάσεις.
Η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε χωρίς καθυστέρηση, με ισχυρές δυνάμεις να επιχειρούν στο σημείο, αποτελούμενες από 108 πυροσβέστες, 32 οχήματα, 5 εναέρια μέσα και πεζοπόρα τμήματα.
Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, ενώ βίντεο από το σημείο δείχνει το ακριβές σημείο εκκίνησης της φωτιάς.
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