Η στιγμή που κοσμηματοπώλης στην Ιταλία πυροβολεί και σκοτώνει δύο ληστές

Το Ανώτατο Δικαστήριο καταδίκασε τον κοσμηματοπώλη για τον θάνατο των δύο ληστών, πυροδοτώντας συζητήσεις για τα όρια μεταξύ αυτοάμυνας και «εκτέλεσης»

Δέσποινα Σοφιανίδου

Η στιγμή που κοσμηματοπώλης στην Ιταλία πυροβολεί και σκοτώνει δύο ληστές
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο κοσμηματοπλης Μάριο Ροτζέρο καταδικάστηκε σε 14 χρόνια και 9 μήνες φυλάκιση για τη δολοφονία δύο ληστών που εισέβαλαν στο μαγαζί του πριν από 5 χρόνια.
  • Οι ληστές απείλησαν την οικογένεια του κοσμηματοπώλη με όπλα και μαχαίρι πριν κλέψουν κοσμήματα αξίας 68 χιλιάδων ευρώ.
  • Ο Ροτζέρο πυροβόλησε τους ληστές ενώ αυτοί αποχωρούσαν, γεγονός που η εισαγγελία θεωρεί ότι συνέβη μετά την παύση του άμεσου κινδύνου.
  • Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στην Ιταλία για τα όρια ανάμεσα στην αυτοάμυνα και την υπέρβαση αυτής.
  • Ο καταδικασμένος κοσμηματοπώλης κάλεσε μέσω social media για νομοθετική αλλαγή ενάντια στην αδικία και την αύξηση της εγκληματικότητας.
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H υπόθεση του κοσμηματοπώλη Μάριο Ροτζέρο ο οποίος πριν από 5 χρόνια πυροβόλησε και σκότωσε τους δύο από τους τρεις ληστές που μπήκαν στο μαγαζί του, έχει διχάσει την Ιταλία μετά την καταδίκη του, σε 14 χρόνια και 9 μήνες, ως προς τα όρια της αυτοάμυνας ή της εκδίκησης.

Κάμερα κλειστού κυκλώματος έχει καταγράψει τις δραματικές σκηνές και ακολουθεί η περιγραφή των γεγονότων της 28ης Απριλίου 2021, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν τα ιταλικά ΜΜΕ τα γεγονότα.

Οι ληστές φτάνουν στο κοσμηματοπωλείο με ένα λευκό αυτοκίνητο.

Πρώτος στο μαγαζί μπαίνει ο Αντρέα Σπινέλι και αρχίζει να μιλάει στην κόρη του Ροτζέρο σαν να ήταν πελάτισσα, μετά τον συνοδεύει ο Τζουζέπε Ματσαρίνο. Ο Σπινέλι απειλεί την κόρη του με ένα όπλο παιχνίδι , ο Ματσαρίνο κρατά ένα μαχαίρι και το στρέφει στη σύζυγο του 72χρονου κοσμηματοπώλη. Εν τω μεταξύ, ο άλλος δένει την κόρη του κοσμηματοπώλη με κάποιους πλαστικούς δεσμούς στους καρπούς της για να την ακινητοποιήσει.

Ο Ροτζέρο ακούει τη γυναίκα του να ουρλιάζει και βγαίνει από το πίσω μέρος του μαγαζιού, οπότε ο Σπινέλι στρέφει το ψεύτικο όπλο προς το μέρος του και τον αναγκάζει να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Οι δύο ληστές σε εκείνο το σημείο βγαίνουν με κλοπιμαία αξίας 68 χιλιάδων ευρώ.

Στο κοσμηματοπωλείο μπήκε για λίγη ώρα και ο τρίτος ληστής, ο οποίος είχε παραμείνει στο αυτοκίνητο. Στη συνέχεια, οι τρεις φεύγουν από το πίσω μέρος πηγαίνοντας προς το αυτοκίνητο. Σε εκείνο το σημείο ο Ροτζέρο ανοίγει ένα συρτάρι κοντά στο ταμείο, βγάζει το πιστόλι του, ένα περίστροφο διαμετρήματος 38, και κυνηγά τους κλέφτες.

Ο τρίτος ληστής, ο Αλεσσάντρο Μοντίκα, καταφέρνει να καθίσει πίσω από το τιμόνι του αυτοκινήτου: ο κοσμηματοπώλης τον πυροβολεί από κοντινή απόσταση και στη συνέχεια πυροβολεί άλλες 4 φορές από την πλευρά του συνοδηγού.

Ο Ματσαρίνο προσπαθεί να φύγει με τα πόδια, ο Ροτζέρο τον πυροβολεί πισώπλατα και τον σκοτώνει. Στη συνέχεια φτάνει και στον Σπινέλι ο οποίος, ήδη τραυματισμένος, προσπαθεί να ξεφύγει: είναι στο έδαφος και ο κοσμηματοπώλης τον κλωτσάει μερικές φορές. Ο Σπινέλι πέθανε λίγο αργότερα. Ο Μόντικα, από την άλλη, καταφέρνει να ξεφύγει παρά το γεγονός ότι πυροβολήθηκε στο πόδι.

Ο κοσμηματοπώλης ανέκαθεν υποστήριζε ότι αντέδρασε για να προστατεύσει τον εαυτό του και την οικογένειά του, που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο κατάστημα, ενώ σύμφωνα με την εισαγγελία οι πυροβολισμοί έπεσαν όταν ο κίνδυνος είχε πάψει, αφού οι ληστές τράπηκαν σε φυγή.

Σε ένα βίντεο στο Instagram που δημοσίευσε μετά την απόφαση ανέφερε: «Τελευταία λεπτά με την οικογένειά μου, τότε θα παραδοθώ... το Ανώτατο Δικαστήριο επιβεβαίωσε 14 χρόνια και 9 μήνες, επομένως, για μένα, ισόβια κάθειρξη. Τώρα σας δίνω τη σκυτάλη -λέει απευθυνόμενος στους 70 χιλιάδες ακολούθους του- για να φέρετε ένα νομοσχέδιο που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα ενάντια στην αδικία και ενάντια στο ολοένα και πιο ανεξέλεγκτο έγκλημα»

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