Έφηβος δολοφόνησε την ιδιοκτήτρια διαμερίσματος λίγες ώρες αφότου νοίκιασε δωμάτιο στο Λονδίνο

Snapshot Ο 19χρονος Έντσο Μπετάμιο κατηγορείται για τη δολοφονία της ιδιοκτήτριας διαμερίσματος στο κεντρικό Λονδίνο λίγες ώρες μετά τη μίσθωση δωματίου.

Ο κατηγορούμενος δήλωσε αθώος και η δίκη του έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του 2027.

Ο Μπετάμιο έφτασε στη Βρετανία από το Λος Άντζελες στις 5 Απριλίου 2024 και νοίκιασε το δωμάτιο μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Η ιδιοκτήτρια βρέθηκε νεκρή στις 8 Απριλίου με πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο Μπετάμιο ταξίδεψε στο Ντουμπάι λίγες ώρες μετά το περιστατικό.

Η δίκη του Μπετάμιο ξεκινά την 1η Φεβρουαρίου 2027 στο δικαστήριο Όλντ Μπέιλι. Snapshot powered by AI

Ενώπιον του δικαστηρίου εμφανίστηκε ο 19χρονος Έντσο Μπετάμιο, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία μιας γυναίκας στο κεντρικό Λονδίνο, λίγες μόλις ώρες αφότου εκείνη του είχε νοικιάσει δωμάτιο μέσω πλατφόρμας διαχείρισης ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Ο νεαρός δήλωσε αθώος για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, με τη δίκη του να έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του 2027.

Ο Έντσο Μπετάμιο, ο οποίος είναι πλέον 19 ετών, εμφανίστηκε στο δικαστήριο Όλντ Μπέιλι και αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, επιβεβαιώνοντας αποκλειστικά και μόνο τα στοιχεία της ταυτότητάς του.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ο 16χρονος τότε κατηγορούμενος είχε φτάσει στη Βρετανία από το Λος Άντζελες στις 5 Απριλίου 2024. Χρησιμοποιώντας τη δημοφιλή πλατφόρμα, προχώρησε στην κράτηση ενός δωματίου για έναν μήνα στο διαμέρισμα της Καμονάν Τιαμφανίτ, γνωστής και ως Άντζελα, στην περιοχή Μαρμπλ Αρτς του κεντρικού Λονδίνου.

Το μοιραίο βράδυ η ιδιοκτήτρια βρισκόταν σε σπίτι φίλων, ωστόσο αποχώρησε τα ξημερώματα της 6ης Απριλίου, αναφέροντας πως είχε προκύψει έκτακτη ανάγκη στο διαμέρισμά της.

Η επιστροφή της στο διαμέρισμα με όχημα της Uber καταγράφηκε στις 4:24 τα ξημερώματα, γεγονός που αποτέλεσε και την τελευταία φορά που εθεάθη ζωντανή. Περίπου 13 ώρες αργότερα, ο Μπετάμιο φέρεται να επιβιβάστηκε σε ταξί με προορισμό το αεροδρόμιο, όπου αγόρασε εισιτήριο και ταξίδεψε στο Ντουμπάι.

Η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε από αστυνομικούς στις 8 Απριλίου, έπειτα από ειδοποίηση φίλων της που ανησύχησαν καθώς δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί της. Η νεκροψία έδειξε ότι ο θάνατός της προήλθε από πολλαπλά τραύματα που προκλήθηκαν με αιχμηρό αντικείμενο.

Η δίκη του Μπετάμιο, ο οποίος είναι διεθνής οδηγός καρτ, αναμένεται να ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.

Διαβάστε επίσης