Βρετανία: Αθώος δήλωσε 14χρονος που συνελήφθη διότι προετοίμαζε επιθέσεις σε τζαμιά

Ένας 14χρονος που κατηγορείται ότι σχεδίαζε επιθέσεις σε δύο τζαμιά του Λονδίνου, υποκινούμενος από «ακροδεξιά ιδεολογία», σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δήλωσε αθώος σήμερα ενώπιον βρετανικού δικαστηρίου.

Ο έφηβος, η ταυτότητα του οποίου δεν αποκαλύφθηκε λόγω του νεαρού της ηλικίας του, διώκεται για «προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών» και «υλικές ζημιές με ρατσιστικό κίνητρο», επειδή έσπασε το τζάμι ενός αυτοκινήτου.

Στο δικαστήριο ανηλίκων του Γουεστμίνστερ, στο Λονδίνο, δήλωσε αθώος για όλες τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 14χρονος σχεδίαζε να επιτεθεί στις 28 Αυγούστου σε δύο τζαμιά του Σάτον, στα νότια του Λονδίνου. Είχε ήδη εντοπίσει τους στόχους του, είχε κάνει αναγνώριση του χώρου, είχε επιλέξει το όπλο και μάζευε εγχειρίδια οδηγιών με σκοπό να εκτελέσει το σχέδιό του. Παράλληλα, είχε καταρτίσει και ένα σχέδιο με την ονομασία «Επιχείρηση Τρομοκράτησης του Σάτον», με βάση το οποίο θα έριχνε τούβλα σε κτίρια και θα έσκαγε λάστιχα αυτοκινήτων.

Ο έφηβος κρατείται σε ίδρυμα ανηλίκων και θα οδηγηθεί εκ νέου ενώπιον δικαστηρίου στις 21 Αυγούστου.