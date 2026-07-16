«Δεν ξέρω τι διάολο χτύπησα, τώρα τρώω πίτσα»: Η προκλητική απάθεια ενός 18χρονου

Μια σοκαριστική υπόθεση που εκτυλίχθηκε στους δρόμους της Βρετανίας φέρνει στο φως την απόλυτη απάθεια ενός νεαρού οδηγού απέναντι στην ανθρώπινη ζωή. Ο 18χρονος Σόνι Χόρσφαλ προκάλεσε τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 84χρονου συνταξιούχου, τον οποίο εγκατέλειψε αβοήθητο στην άκρη του δρόμου. Η λεπτομέρεια που προκαλεί τη μεγαλύτερη οργή στην κοινή γνώμη είναι η συμπεριφορά του δράστη αμέσως μετά την παράσυρση, καθώς αντί να καλέσει σε βοήθεια, επέλεξε να επιστρέψει στο σπίτι του και να παραγγείλει φαγητό.

Το χρονικό της παράσυρσης και τα ντοκουμέντα της ασυδοσίας

Όλα συνέβησαν το βράδυ της 22ας Απριλίου στο Ρέντκαρ της Βόρειας Γιορκσάιρ. Ο 84χρονος Έντι επέστρεφε με τα πόδια στο σπίτι του, έχοντας μόλις αποχωρήσει από μια τοπική παμπ της περιοχής. Περπατούσε αμέριμνος στο γρασίδι δίπλα από το πεζοδρόμιο. Την ίδια ώρα, ο Σόνι Χόρσφαλ οδηγούσε ένα Audi A4, το οποίο είχε αποκτήσει μόλις λίγες ώρες νωρίτερα, αναπτύσσοντας υπερβολική ταχύτητα. Όπως ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο νεαρός δεν διέθετε καν δίπλωμα οδήγησης, καθώς του είχε ήδη αφαιρεθεί από προηγούμενες παραβάσεις, ενώ το όχημα ήταν εντελώς ανασφάλιστο.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή που το αυτοκίνητο χάνει τον έλεγχο, ανεβαίνει με ορμή στο πεζοδρόμιο και παρασέρνει βίαια τον ηλικιωμένο άνδρα. Ο 18χρονος δεν πάτησε ποτέ φρένο. Αντιθέτως, συνέχισε την πορεία του, εξαφανιζόμενος από το σημείο με τη μία ρόδα του οχήματος να βγάζει σπίθες λόγω της σφοδρής σύγκρουσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακτήθηκαν από το κινητό τηλέφωνο του δράστη, η επικίνδυνη συμπεριφορά του είχε ξεκινήσει πολύ πριν από το ατύχημα. Στα βίντεο που είχε τραβήξει ο ίδιος, φαίνεται να κάνει προσπεράσεις τρόμου και να παραβιάζει επανειλημμένα κόκκινους σηματοδότες. Σε ένα από αυτά τα κλιπ ακούγεται να καυχιέται λέγοντας «μόλις αγόρασα αυτό το θηρίο», ενώ σε ένα άλλο, περνώντας με κόκκινο, φωνάζει κυνικά «στο διάολο το κόκκινο φανάρι».

«Τρώω πίτσα, νομίζω τον σκότωσα»

Η στάση του αμέσως μετά την παράσυρση ξεπερνά κάθε όριο κυνισμού. Ο Σόνι Χόρσφαλ άφησε τον Έντι να αιμορραγεί στο σκοτάδι και έφυγε. Περίπου δύο ώρες μετά το συμβάν, έστειλε ηχητικά μηνύματα μέσω της εφαρμογής Snapchat σε φίλο του, περιγράφοντας τι είχε συμβεί με έναν απίστευτα ανάλαφρο τόνο. «Ανέβηκα στο πεζοδρόμιο και γλίστρησα. Δεν ξέρω τι διάολο χτύπησα. Συγγνώμη φίλε, τώρα τρώω πίτσα», ανέφερε στο πρώτο του μήνυμα.

Κι όμως, ο ίδιος γνώριζε πολύ καλά ότι η κατάσταση ήταν εξαιρετικά σοβαρή. Σε επόμενο ηχητικό μήνυμα που έστειλε, η παραδοχή του ήταν ξεκάθαρη: «Φίλε, ένας άνθρωπος διαλύθηκε. Πολύ άσχημα. Νομίζω ότι τον σκότωσα». Όπως αποδείχθηκε, ο νεαρός είχε πανικοβληθεί μόνο για τις συνέπειες που θα αντιμετώπιζε ο ίδιος, καθώς εξήγησε στον φίλο του ότι έβγαλε το κλειδί από τη μίζα και τράπηκε σε φυγή για να μην τον πιάσουν.

Η δικαστική απόφαση και οι μόνιμες πληγές του θύματος

Ο 84χρονος Έντι έδωσε σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με πολλαπλά κατάγματα στη λεκάνη, στην πλάτη και στο δεξί του πόδι, με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί για μια εβδομάδα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Παρά τις χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, η καθημερινότητά του έχει υποστεί ανεπανόρθωτο πλήγμα. Πλέον υποφέρει από συνεχείς, αφόρητους πόνους και η μετακίνησή του είναι δυνατή μόνο για πολύ μικρές αποστάσεις με τη χρήση ειδικού Π.

Ο δράστης συνελήφθη την επόμενη ημέρα στην περιοχή Μάλτον του Βόρειου Γιορκσάιρ. Στο δικαστήριο δήλωσε ένοχος για μια σειρά από αδικήματα, στα οποία περιλαμβάνονταν η πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης από επικίνδυνη οδήγηση, η οδήγηση ενώ του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα, η οδήγηση χωρίς ασφάλεια, καθώς και η εγκατάλειψη του τόπου του ατυχήματος. Το Δικαστήριο του Ντάραμ επέβαλε στον 18χρονο ποινή φυλάκισης τριών ετών, ενώ του στέρησε το δικαίωμα απόκτησης άδειας οδήγησης για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Στη συγκλονιστική γραπτή δήλωση που ανέγνωσε στο δικαστήριο, ο 84χρονος εξέφρασε τον φόβο που τον συνοδεύει πλέον σε κάθε του βήμα. «Αναρωτιέμαι αν θα νιώσω ποτέ ξανά πραγματικά ασφαλής, ακόμη και όταν περπατώ στο πεζοδρόμιο. Αυτό το τροχαίο στο Ρέντκαρ δεν μου προκάλεσε μόνο σοβαρούς τραυματισμούς. Μου στέρησε την αυτοπεποίθηση, το αίσθημα ασφάλειας, την ανεξαρτησία μου και, σε τεράστιο βαθμό, την αξιοπρέπειά μου», τόνισε ο ηλικιωμένος άνδρας.

Η κόρη του, Κάρολ, περιέγραψε τον δικό της εφιάλτη, εξηγώντας ότι η οικογένεια ζει καθημερινά με την αγωνία για το αν ο πατέρας της θα καταφέρει ποτέ να βρει ξανά τους ρυθμούς του. Από την πλευρά της, η ντετέκτιβ Ρέιτσελ Τζόνσον της Αστυνομίας του Κλίβελαντ χαρακτήρισε τη σύγκρουση απολύτως αποτρέψιμη, προσθέτοντας ότι η οδήγηση αποτελεί ευθύνη και όχι δικαίωμα, και πως η εγκληματική συμπεριφορά του νεαρού θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε οδηγήσει σε μια ανείπωτη τραγωδία.