Βραζιλία: Τουριστικό ελικόπτερο συνετρίβη στο Ρίο ντε Τζανέιρο με τέσσερις νεκρούς

Από το δυστύχημα σκοτώθηκαν τρεις τουρίστριες και ο πιλότος

Ελένη Ευστρατίου

Βραζιλία: Τουριστικό ελικόπτερο συνετρίβη στο Ρίο ντε Τζανέιρο με τέσσερις νεκρούς
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τέσσερις άνθρωποι, τρεις τουρίστριες από την Κολομβία και ο πιλότος, σκοτώθηκαν σε συντριβή τουριστικού ελικοπτέρου στο εθνικό πάρκο Τιζούκα στο Ρίο ντε Τζανέιρο.
  • Το ελικόπτερο συνετρίβη σε δυσπρόσιτο δάσος και τυλίχθηκε στις φλόγες, προκαλώντας επίσης πυρκαγιά στη βλάστηση.
  • Οι ακριβείς αιτίες της πτώσης δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί.
  • Ο δήμαρχος του Ρίο ζήτησε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Βραζιλίας να λάβει άμεσα μέτρα για την ασφάλεια των πτήσεων ελικοπτέρων λόγω της αύξησης της χρήσης τους.
  • Τον Ιούνιο είχε σημειωθεί άλλη θανατηφόρα σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στην ίδια περιοχή, με έξι νεκρούς.
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Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή για τρεις τουρίστριες το Σάββατο στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, όταν το τουριστικό ελικόπτερο που επέβαιναν συνετρίβη σε δάσος

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο G1, στο ελικόπτερο επέβαινε μία οικογένεια από την Κολομβία, με την 59χρονη μητέρα, την 37χρονη κόρη της και την 17χρονη εγγονή να είναι νεκρές, όπως και ο πιλότος του ελικοπτέρου.

Δεν έχουν εξακριβωθεί ακόμη οι λόγοι για τους οποίους έπεσε το ελικόπτερο στο εθνικό πάρκο της Τιζούκα, σε βουνοπλαγιά με πυκνή βλάστηση. Πυροσβέστες ανέφεραν ότι οι τέσσερις επιβαίνοντες βρέθηκαν «απανθρακωμένοι», ενώ έδωσαν στη δημοσιότητα εικόνες που δείχνουν το φλεγόμενο ελικόπτερο σε δυσπρόσιτο σημείο.

Σύμφωνα με τους πυροσβέστες, το αεροσκάφος έπιασε φωτιά μετά την πρόσκρουση η οποία εξαπλώθηκε και στο δάσος. Εξειδικευμένες ομάδες κινητοποιήθηκαν για τον έλεγχο της φωτιάς και την πρόσβαση στο σημείο όπου βρίσκονταν οι νεκροί.

Τον Ιούνιο σε σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στο Ρίο ντε Τζανέιρο είχαν βρει τον θάνατο έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους ο Αμερικανός τραγουδιστής Όλιβερ Τρι και ο Αργεντινός youtuber Γκασπάρ Πριμ.

Ο δήμαρχος του Ρίο, Εντουάρντο Καβαλιέρε, υπογράμμισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ πως έχει ζητήσει από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Βραζιλίας να λάβει άμεσα μέτρα προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια των πτήσεων ελικοπτέρων, ο αριθμός των οποίων αυξάνεται ολοένα και περισσότερο σε αυτόν τον δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

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