Χανιά: Συνελήφθη 24χρονος μετά από καταγγελία 17χρονης για ενδοοικογενειακή βία

Snapshot Συνελήφθη 24χρονος στα Χανιά μετά από καταγγελία 17χρονης για ενδοοικογενειακή βία.

Η 17χρονη κατήγγειλε ότι ο 24χρονος την κλείδωσε μέσα σε διαμέρισμα.

Περιοίκοι άκουσαν τις φωνές της ανήλικης και ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Η 17χρονη μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα για κατάθεση και ο 24χρονος συνελήφθη.

Σε βάρος του 24χρονου σχηματίζεται δικογραφία και η έρευνα συνεχίζεται. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 24χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στα Χανιά, έπειτα από καταγγελία 17χρονης για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 8 το βράδυ, σε περιοχή κοντά στην οδό Δημητρακάκη και τον πεζόδρομο της οδού Κοραή, στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το zarpanews, η ανήλικη, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, κατήγγειλε στις Αρχές ότι ο 24χρονος, με τον οποίο φέρεται να είχε διατηρήσει στο παρελθόν σχέση, την κλείδωσε μέσα σε διαμέρισμα.

Οι φωνές της 17χρονης, η οποία ζητούσε βοήθεια, φέρεται να έγιναν αντιληπτές από κατοίκους της περιοχής. Περίοικοι και γείτονες ενημέρωσαν την Αστυνομία, με δυνάμεις της ΕΛΑΣ να σπεύδουν στο σημείο. Στην περιοχή κλήθηκε επίσης ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, όπου κατέθεσε για το περιστατικό και όσα φέρεται να προηγήθηκαν.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 24χρονου, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη για την πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών.