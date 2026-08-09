Crash test για την ΕΛΑΣ η ΔΕΘ - Τι θα πει ο Τσίπρας στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος

Snapshot Η φετινή ΔΕΘ αποτελεί μεγάλο δοκιμαστικό τεστ για την ΕΛΑΣ, με έμφαση στην οργανωτική και προγραμματική ετοιμότητα του κόμματος.

Η ΕΛΑΣ θεωρεί ότι η παρουσία της στη Θεσσαλονίκη μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την εκλογική στήριξη από τους πολίτες.

Το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ θα παρουσιαστεί στις 2 Σεπτεμβρίου, πριν από την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ και τη συνέντευξη Τύπου στις 9 Σεπτεμβρίου.

Η χρονική τοποθέτηση των εκδηλώσεων της ΕΛΑΣ επιτρέπει στο κόμμα να θέσει πρώτα την ατζέντα και μετά να απαντήσει στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η στρατηγική αυτή στοχεύει στο να «περικυκλώσει» πολιτικά την παρουσία του πρωθυπουργού και να αναδείξει τη ΔΕΘ ως κρίσιμο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Snapshot powered by AI

Σε ένα πρώτο μεγάλο crash test για την ΕΛΑΣ εξελίσσεται η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το κόμμα να δουλεύει ήδη σε πλήρη ένταση προκειμένου να εμφανιστεί απολύτως έτοιμο τόσο οργανωτικά όσο και προγραμματικά.

Στην ΕΛΑΣ θεωρούν ότι η παρουσία στη Θεσσαλονίκη μπορεί να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τις αποφάσεις πολλών πολιτών για το νέο κόμμα και, κυρίως, για το αν θα το στηρίξουν εκλογικά. Για τον λόγο αυτό δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην εικόνα ετοιμότητας, αλλά και στο κατά πόσο το πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί θα είναι ολοκληρωμένο και θα δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις στα βασικά ζητήματα της οικονομίας και της καθημερινότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάστηκε χρονικά η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ θα παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση στο Porto Palace την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 9 Σεπτεμβρίου ο Αλέξης Τσίπρας θα επισκεφθεί τη ΔΕΘ και θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο «Ι. Βελλίδης».

Ανάμεσα στις δύο παρουσίες μεσολαβεί το διήμερο 5-6 Σεπτεμβρίου του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έτσι, η ΕΛΑΣ επιχειρεί να αποκτήσει ένα διπλό πλεονέκτημα: να προηγηθεί του πρωθυπουργού παρουσιάζοντας το οικονομικό της σχέδιο και επιχειρώντας να θέσει μέρος της ατζέντας πάνω στην οποία θα κληθεί να τοποθετηθεί η κυβέρνηση, αλλά και να ακολουθήσει, έχοντας πλέον τη δυνατότητα να απαντήσει στις εξαγγελίες και στις τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Τσίπρας «περικυκλώνει» Μητσοτάκη

Η επιλογή αυτή επιτρέπει ουσιαστικά στην ΕΛΑΣ να κινηθεί και στις δύο πλευρές της πολιτικής αντιπαράθεσης. Πριν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα έχει παρουσιάσει τις δικές της προτάσεις και μετά την παρουσία του πρωθυπουργού ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει μπροστά του το σύνολο των κυβερνητικών εξαγγελιών, ώστε να απαντήσει συγκεκριμένα κατά τη συνέντευξη Τύπου της 9ης Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για μια προσπάθεια να «περικυκλωθεί» πολιτικά η πρωθυπουργική παρουσία στη Θεσσαλονίκη: η ΕΛΑΣ να προηγηθεί στη μάχη της ατζέντας και να ακολουθήσει στη μάχη των απαντήσεων. Ταυτόχρονα, η επιλογή αυτή δείχνει ότι αντιμετωπίζει τη φετινή ΔΕΘ ως ένα από τα πρώτα μεγάλα πεδία απευθείας αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση και ως κρίσιμο τεστ για την εικόνα με την οποία θα μπει στην επόμενη πολιτική περίοδο.

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