Νιγηρία: 1.500 ζευγάρια παντρεύτηκαν ταυτόχρονα σε τελετή μαζικών γάμων

Snapshot Στην πολιτεία Κάνο της Νιγηρίας πραγματοποιήθηκε ομαδικός γάμος με 1.500 ζευγάρια για τη στήριξη οικονομικά ασθενέστερων πολιτών.

Η τοπική κυβέρνηση, υπό τον κυβερνήτη Άμπα Καμπίρ Γιουσούφ, διοργάνωσε την τελετή και παρείχε προίκα 200.000 γάιρα σε κάθε νύφη, μαζί με κρεβάτι, στρώμα και κουβέρτες.

Οι νεόνυμφοι θα λάβουν επίσης υποστήριξη για τη δημιουργία μικρής επιχείρησης.

Τα ζευγάρια υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους για να διασφαλιστεί η γνησιότητα του γάμου και να αποτραπούν οι γάμοι για οικονομικά κίνητρα. Snapshot powered by AI

Ομαδικός γάμος με 1.500 ζευγάρια οργανώθηκε στην πολιτεία Κάνο της βόρειας Νιγηρίας, στα πλαίσια στήριξης ανθρώπων με χαμηλά εισοδήματα.

Την τελετή διοργάνωσαν οι τοπικές αρχές της πολιτείας με κυβερνήτη τον Άμπα Καμπίρ Γιουσούφ, ο οποίος έχει λάβει αρκετές πρωτοβουλίες για την οικονομική ενίσχυση των πολιτών. Οι 1.500 γάμοι τελέστηκαν την περασμένη Παρασκευή και το Σάββατο.

Μάλιστα, εκτός από τον γάμο η τοπική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι έδωσε «προίκα» σε κάθε νύφη από 200.000 γάιρα (127 ευρώ) και ένα κρεβάτι με στρώμα και κουβέρτες. Παράλληλα, οι νεόνυμφοι θα λάβουν και υποστήριξη για τη δημιουργία μίας δικής τους μικρής επιχείρησης, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Μάλιστα, τα ζευγάρια που παντρεύονται μέσω αυτής της τελετής, περνούν από αρκετά αυστηρούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ο γάμος τους είναι αληθινός και δεν γίνεται για τα οικονομικά οφέλη.

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