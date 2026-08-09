Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 9 Αυγούστου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 9 Αυγούστου
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- Η εφημερίδα Εστία επισημαίνει την σιωπή του ΠΑΣΟΚ και την επιρροή της στην Άννα Διαμαντοπούλου.
- Ο Ελεύθερος Τύπος αναφέρει ότι τα κλειδιά της πλειοψηφίας βρίσκονται στο 51%.
- Η Καθημερινή επισημαίνει την έλλειψη ενόχων για τις πρόσφατες πυρκαγιές.
- Το Πρώτο Θέμα αναφέρεται στη ΔΕΘ και στα μέτρα που αφορούν όλους.
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.
Συνοπτικά:
Εστία: Η ηχηρά σιωπή του ΠΑΣΟΚ «καίει» την Άννα Διαμαντοπούλου
Ελεύθερος Τύπος: Τα κλειδιά στην πλειοψηφία του 51%
Η Καθημερινή: Πυρκαγιές χωρίς ενόχους
Πρώτο Θέμα: ΔΕΘ τετραετίας με μέτρα για όλους
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου
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