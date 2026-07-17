Βρετανία: Νεκρό βρέφος 20 μηνών σε καραμπόλα - Ο οδηγός έβλεπε βίντεο στο TikTok για 7 λεπτά

Από την ανάλυση των δύο κινητών τηλεφώνων του προέκυψε ότι ο 32χρονος οδηγός που προκάλεσε το θανατηφόρο δυστύχημα, τα χρησιμοποιούσε ενώ βρισκόταν στο τιμόνι.

Δέσποινα Σοφιανίδου

Βρετανία: Νεκρό βρέφος 20 μηνών σε καραμπόλα - Ο οδηγός έβλεπε βίντεο στο TikTok για 7 λεπτά
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο 32χρονος Κρίστο Ιλίεφ προκάλεσε θανατηφόρο καραμπόλα καθώς παρακολουθούσε βίντεο στο TikTok ενώ οδηγούσε.
  • Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 19 Μαρτίου 2025 κοντά στο Sleaford της Αγγλίας και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός βρέφους 20 μηνών και σοβαρούς τραυματισμούς σε μέλη της οικογένειάς του.
  • Ο Ιλίεφ καταδικάστηκε σε 11 χρόνια και 3 μήνες φυλάκιση για θάνατο και σοβαρό τραυματισμό από επικίνδυνη οδήγηση.
  • Η ανάλυση των κινητών του τηλεφώνων έδειξε ότι χρησιμοποιούσε συσκευές και παρακολουθούσε βίντεο TikTok ακριβώς πριν από τη σύγκρουση.
  • Του έχει απαγορευτεί η οδήγηση για 10 χρόνια και 6 μήνες και θα πρέπει να περάσει εκτεταμένες εξετάσεις πριν ξαναοδηγήσει.
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Μία καραμπόλα που στοίχισε τη ζωή σε ένα μωρός μόλις 20 μηνών, και τον τραυματισμό της μητέρας του και του μεγαλύτερου αδελφού του, προκάλεσε ένας οδηγός ο οποίος εν κινήσει παρακολουθούσε βίντεο στο tiktok.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο κοντά στο Sleaford της Αγγλίας, στις 19 Μαρτίου 2025 και τώρα ο οδηγός Κρίστο Ιλίεφ, 32 ετών, βουλγαρικής καταγωγής, καταδικάστηκε σε 11 χρόνια και 3 μήνες, αφού παραδέχτηκε ότι προκάλεσε θάνατο από επικίνδυνη οδήγηση και πρόκληση σοβαρού τραυματισμού από επικίνδυνη οδήγηση

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Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στο δικαστήριο, το αυτοκίνητο του Ιλίεφ, προσέκρουσε στο όχημα της οικογένειας, το οποίο στη συνέχεια καρφώθηκε σε προπορεόμενο ΙΧ.

Ο 20 μηνών Φίνλεϊ Μπέικερ,τραυματίστηκε σοβαρά και πέθανε δύο ημέρες αργότερα.

Η μητέρα του, Κλόε Μπέικερ, υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς στον ώμο που απαιτούσαν σοβαρή επανορθωτική χειρουργική επέμβαση.

Ο οκτάχρονος αδερφός του Φίνλεϊ, ο οποίος ήταν επίσης στο αυτοκίνητο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν δύο κινητά τηλέφωνα που είχε ο Ιλίεφ στο αυτοκίνητο.

Η ανάλυση των τηλεφώνων έδειξε ότι στα επτά λεπτά πριν από τη σύγκρουση, τα τηλέφωνα είχαν χρησιμοποιηθεί και τα δύο.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ένα από τα τηλέφωνα είχε χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση στο TikTok και το Apple TV.

Κυρίως, διαπιστώθηκε ότι ένα βίντεο TikTok έπαιζε τις στιγμές πριν από τη συντριβή.

Στον Ιλίεφ έχει επίσης απαγορευτεί να οδηγεί για 10 χρόνια και έξι μήνες και πρέπει να περάσει εκτεταμένες εξετάσεις οδήγησης πριν του επιτραπεί να ξαναπιάσει τιμόνι.

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