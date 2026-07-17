Πώς ένα μαρκαδοράκι έσωσε τους αστροναύτες Νιλ Άρμστρονγκ και Μπαζ Όλντριν από βέβαιο θάνατο

Snapshot Το πλαστικό στυλό «Duro Rocket» που χρησιμοποίησε ο Μπαζ Όλντριν έσωσε τους αστροναύτες από το να μείνουν εγκλωβισμένοι στη Σελήνη το 1969.

Ο σπασμένος διακόπτης στον κινητήρα ανόδου απειλούσε την επιστροφή των αστροναυτών στη Γη, αλλά το στυλό χρησιμοποιήθηκε ως προσωρινή λύση για να ανακατευθύνει τη ροή ρεύματος.

Η αγωνιώδης στιγμή περιγράφεται στην αυτοβιογραφία του Όλντριν «Magnificent Desolation».

Το στυλό πουλήθηκε σε δημοπρασία για 857.600 δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις του οίκου Sotheby's.

Η επιτυχής επιδιόρθωση του διακόπτη επέτρεψε την ασφαλή επιστροφή των Άρμστρονγκ και Όλντριν στη Γη. Snapshot powered by AI

«Ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα τεράστιο άλμα για την ανθρωπότητα» έγινε τον Ιούλιο του 1969 από τους αστροναύτες της NASA Νιλ Άρμστρονγκ και Μπαζ Όλντριν.

Όμως παραλίγο να κολλήσουν στη σεληνιακή επιφάνεια και αυτό που έσωσε την προσγείωση του Apollo 11 από το να καταλήξει σε τραγωδία ήταν ένα απλό πλαστικό στυλό, το οποίο τώρα πουλήθηκε σε δημοπρασία για περισσότερα από 850.000 δολάρια.

Το χτυπημένο ασημένιο πλαστικό μαρκαδοράκι «Duro Rocket» χρησιμοποιήθηκε από τον Μπαζ Όλντριν, για να τους σώσει από το να «μείνουν εγκλωβισμένοι στη Σελήνη για πάντα».

Μετά την ιστορική προσγείωση, οι δύο αστροναύτες ετοιμάζονταν να κοιμηθούν λίγο, όταν παρατήρησαν έναν μικρό μαύρο διακόπτη στο δάπεδο της καμπίνας, ο οποίος αποδείχθηκε ότι ήταν ένα ζωτικό εξάρτημα του διακόπτη κυκλώματος που τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια τον κινητήρα ανόδου.

Στην αυτοβιογραφία του με τίτλο «Magnificent Desolation», που εκδόθηκε το 2009, ο Μπαζ Όλντριν περιέγραψε λεπτομερώς εκείνη την αγωνιώδη στιγμή: «Η καρδιά μου χτύπησε δυνατά… Ο σπασμένος διακόπτης είχε αποκολληθεί από τον διακόπτη κυκλώματος του βραχίονα του κινητήρα, τον μοναδικό ζωτικής σημασίας διακόπτη που απαιτούνταν για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στον κινητήρα ανόδου που θα έπαιρνε τον Νιλ και εμένα από τη Σελήνη».

Τελικά, ο αστροναύτης σκέφτηκε ένα ευφυές σχέδιο: να εισαγάγει το προσωπικό στυλό του στο κύκλωμα, ανακατευθύνοντας έτσι τη ροή του ρεύματος. «Έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα· ο διακόπτης ρεύματος άντεξε. Μπορούσαμε τελικά να επιστρέψουμε στη Γη!», δήλωσε ο Όλντριν.

Το στυλό πουλήθηκε μαζί με μια επιστολή προέλευσης στην οποία ο Όλντριν αστειεύεται: «Νομίζω ότι ο Νιλ έσπασε τον διακόπτη και ο Νιλ πιστεύει ότι έσπασα τον διακόπτη».

«Στο τέλος, αυτό που είχε μεγαλύτερη σημασία ήταν ότι έπρεπε να καταλάβουμε πώς να λύσουμε το πρόβλημα του σπασμένου διακόπτη, ώστε να μπορέσουμε να φύγουμε από τη σεληνιακή επιφάνεια και να επιστρέψουμε στη Γη».

Ο οίκος Sotheby's υπολόγισε ότι η τιμή δημοπρασίας για το στυλό ήταν μεταξύ 800,000 και 1.2 εκατομμυρίων δολαρίων. Αφού καταδιώχθηκε από πέντε πλειοδότες, το στυλό πουλήθηκε τελικά για 857,600 δολάρια.