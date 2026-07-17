Επεισοδιακή σύλληψη στο Ρέθυμνο: Πέταξε την κοκαΐνη και έτρεχε να ξεφύγει
Συνελήφθησαν δύο άνδρες
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Επεισοδιακή σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Ρέθυμνο, αφού δύο άνδρες αλβανικής καταγωγής, ηλικίας 25 και 51 ετών συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Οι αστυνομικές αρχές αξιοποίησαν κατάλληλες πληροφορίες και έθεσαν υπό στενή παρακολούθηση το σπίτι του 25χρονου.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:59 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Λαμία: Στη ΜΕΘ ηλικιωμένος μετά από δάγκωμα φιδιού
22:37 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πυροσβεστική: 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο
16:07 ∙ LIFESTYLE
Η επίσημη ανακοίνωση για το «Voice» - Ποιος αναλαμβάνει την παρουσίαση
17:39 ∙ LIFESTYLE
Στούντιο 4: Το πρώτο teaser με Καραβάτου - Φερεντίνο στην ΕΡΤ
21:25 ∙ ΕΛΛΑΔΑ