Επεισοδιακή σύλληψη στο Ρέθυμνο: Πέταξε την κοκαΐνη και έτρεχε να ξεφύγει

Επεισοδιακή σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Ρέθυμνο, αφού δύο άνδρες αλβανικής καταγωγής, ηλικίας 25 και 51 ετών συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Οι αστυνομικές αρχές αξιοποίησαν κατάλληλες πληροφορίες και έθεσαν υπό στενή παρακολούθηση το σπίτι του 25χρονου.

Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr

Διαβάστε επίσης