Αδιανόητο: Έκρυβε κάνναβη και ζυγαριές ακριβείας σε… μνήμα

Συνελήφθη στην Ημαθία ένας άνδρας, ο οποίος έκρυβε ποσότητες κάνναβης και ζυγαριές ακριβείας σε... νεκροταφείο.

Ειδικότερα, όπως φαίνεται και σε βίντεο της ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας έκρυβε τα ναρκωτικά στο ερμάριο που υπάρχει σε ταφικό μνημείο.

Στην σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρεται: «Συνελήφθη χθες (16/7) το απόγευμα σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας, ένας ημεδαπός άνδρας, καθώς διαπιστώθηκε να αποκρύπτει σε κοιμητήριο ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 38,18 γραμμαρίων και 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, τα οποία και κατασχέθηκαν, όπως και 1 κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του».

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