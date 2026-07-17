Καιρός με δύο πρόσωπα: Από τα 40αρια του Σαββατοκύριακου, στη μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας

Snapshot Το Σαββατοκύριακο αναμένονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς σε περιοχές όπως Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Αθήνα και Ηράκλειο.

Από τις 22 Ιουλίου προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αρχικά στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και στη συνέχεια στις νότιες περιοχές.

Υπάρχει αυξημένη πιθανότητα βροχών και τοπικών καταιγίδων στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, με ιδιαίτερη σταθερότητα υετού στη Θεσσαλονίκη.

Μετά τις 25-26 Ιουλίου αναμένεται βελτίωση του καιρού, παρότι μπορεί να σημειωθούν αστάθειες και μπουρίνια από την ατμοσφαιρική διαταραχή.

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις παρουσιάζουν εύρος σεναρίων, επιτρέποντας καλύτερη αξιολόγηση της πιθανότερης εξέλιξης και της αβεβαιότητας. Snapshot powered by AI

Κύμα ζέστης με θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά και μεταβολή του καιρού από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας με αισθητή μείωση θερμοκρασίας και αυξημένη πιθανότητα βροχών, προβλέπουν οι μετεωρολόγοι.

Σε αυτό το πλαίσιο, σε ανάρτησή του, ο Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει πως το επόμενο δεκαήμερο η προοπτική του καιρού, διαμορφώνεται σε δύο βασικές φάσεις:

Αρχικά, η ζέστη θα επιμείνει και θα ενισχυθεί, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται έως τις αρχές της νέας εβδομάδας. Στα ηπειρωτικά, κυρίως στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα και σε τμήματα της ανατολικής και νότιας χώρας, οι μέγιστες τιμές ενδέχεται να πλησιάσουν ή τοπικά να ξεπεράσουν τους 39–40°C. Η Λαμία και η Λάρισα εμφανίζουν το ισχυρότερο θερμικό σήμα, ενώ υψηλές τιμές προβλέπονται επίσης σε Αθήνα, Πάτρα και Ηράκλειο.

Πτώση της θερμοκρασίας από 22 Ιουλίου

Από την Τρίτη και κυρίως το διάστημα 22–24 Ιουλίου, διακρίνεται σταδιακή μεταβολή του καιρού από τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά πρώτα στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και αργότερα στις νοτιότερες περιοχές. Παράλληλα αυξάνονται οι πιθανότητες για βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, με τη Θεσσαλονίκη να παρουσιάζει το πιο σταθερό σήμα υετού.

Οι ensemble προγνώσεις δείχνουν όχι μία απόλυτη εξέλιξη, αλλά το εύρος των πιθανών σεναρίων. Έτσι, ο πολίτης μπορεί να αξιολογεί καλύτερα τόσο την πιθανότερη πορεία του καιρού όσο και τον βαθμό αβεβαιότητας της πρόγνωσης.

Αρναούτογλου: Πολύ τοπικά 40άρια και μετά ανατροπή

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι η εκτίμηση του Σάκη Αρναούτογλου, ο οποίος ανέφερε πως η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο τοπικά θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς, ωστόσο από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, θα υπάρξει ανάσα δροσιάς.

«Θα είναι δύσκολες οι επόμενες 2-3 νύχτες, μας έρχεται μια εναέρια μάζα», είπε ο κ. Αρναούτογλου συμπληρώνοντας ότι θα κάνει ζέστη το Σαββατοκύριακο.

Έκανε λόγο για πολλή ζέστη Δευτέρα και Τρίτη, ενώ από την Τετάρτη κατεβαίνουν πιο δροσερές αέριες μάζες και την Πέμπτη κατεβαίνει μια ατμοσφαιρική διαταραχή. Στις 23 και 24 Ιουλίου υπάρχει πιθανότητα επιδείνωσης του καιρού. Μετά τις 25-26 αυτό το σύστημα θα έχει φύγει αλλά θα έχει δώσει κάποια αστάθεια με μπουρίνια.

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