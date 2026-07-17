Καιρός με δύο πρόσωπα: Από τα 40αρια του Σαββατοκύριακου, στη μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας

Οι εκτιμήσεις του Θοδωρή Κολυδά και του Σάκη Αρναούτογλου 

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Καιρός με δύο πρόσωπα: Από τα 40αρια του Σαββατοκύριακου, στη μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Σαββατοκύριακο αναμένονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς σε περιοχές όπως Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Αθήνα και Ηράκλειο.
  • Από τις 22 Ιουλίου προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αρχικά στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και στη συνέχεια στις νότιες περιοχές.
  • Υπάρχει αυξημένη πιθανότητα βροχών και τοπικών καταιγίδων στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, με ιδιαίτερη σταθερότητα υετού στη Θεσσαλονίκη.
  • Μετά τις 25-26 Ιουλίου αναμένεται βελτίωση του καιρού, παρότι μπορεί να σημειωθούν αστάθειες και μπουρίνια από την ατμοσφαιρική διαταραχή.
  • Οι μετεωρολογικές προβλέψεις παρουσιάζουν εύρος σεναρίων, επιτρέποντας καλύτερη αξιολόγηση της πιθανότερης εξέλιξης και της αβεβαιότητας.
Snapshot powered by AI

Κύμα ζέστης με θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά και μεταβολή του καιρού από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας με αισθητή μείωση θερμοκρασίας και αυξημένη πιθανότητα βροχών, προβλέπουν οι μετεωρολόγοι.

Σε αυτό το πλαίσιο, σε ανάρτησή του, ο Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει πως το επόμενο δεκαήμερο η προοπτική του καιρού, διαμορφώνεται σε δύο βασικές φάσεις:

Αρχικά, η ζέστη θα επιμείνει και θα ενισχυθεί, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται έως τις αρχές της νέας εβδομάδας. Στα ηπειρωτικά, κυρίως στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα και σε τμήματα της ανατολικής και νότιας χώρας, οι μέγιστες τιμές ενδέχεται να πλησιάσουν ή τοπικά να ξεπεράσουν τους 39–40°C. Η Λαμία και η Λάρισα εμφανίζουν το ισχυρότερο θερμικό σήμα, ενώ υψηλές τιμές προβλέπονται επίσης σε Αθήνα, Πάτρα και Ηράκλειο.

Πτώση της θερμοκρασίας από 22 Ιουλίου

Από την Τρίτη και κυρίως το διάστημα 22–24 Ιουλίου, διακρίνεται σταδιακή μεταβολή του καιρού από τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά πρώτα στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και αργότερα στις νοτιότερες περιοχές. Παράλληλα αυξάνονται οι πιθανότητες για βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, με τη Θεσσαλονίκη να παρουσιάζει το πιο σταθερό σήμα υετού.

Οι ensemble προγνώσεις δείχνουν όχι μία απόλυτη εξέλιξη, αλλά το εύρος των πιθανών σεναρίων. Έτσι, ο πολίτης μπορεί να αξιολογεί καλύτερα τόσο την πιθανότερη πορεία του καιρού όσο και τον βαθμό αβεβαιότητας της πρόγνωσης.

Αρναούτογλου: Πολύ τοπικά 40άρια και μετά ανατροπή

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι η εκτίμηση του Σάκη Αρναούτογλου, ο οποίος ανέφερε πως η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο τοπικά θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς, ωστόσο από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, θα υπάρξει ανάσα δροσιάς.

«Θα είναι δύσκολες οι επόμενες 2-3 νύχτες, μας έρχεται μια εναέρια μάζα», είπε ο κ. Αρναούτογλου συμπληρώνοντας ότι θα κάνει ζέστη το Σαββατοκύριακο.

Έκανε λόγο για πολλή ζέστη Δευτέρα και Τρίτη, ενώ από την Τετάρτη κατεβαίνουν πιο δροσερές αέριες μάζες και την Πέμπτη κατεβαίνει μια ατμοσφαιρική διαταραχή. Στις 23 και 24 Ιουλίου υπάρχει πιθανότητα επιδείνωσης του καιρού. Μετά τις 25-26 αυτό το σύστημα θα έχει φύγει αλλά θα έχει δώσει κάποια αστάθεια με μπουρίνια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Explainer: 13, 11, ή 8; Πόσοι είναι τελικά οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα; Γιατί υπάρχουν διαφορετικές «καταμετρήσεις» και γιατί είναι όλες... σωστές;

17:03ΑΠΟΨΕΙΣ

Πέρα από το μηχανογραφικό: Όσα μου δίδαξαν οι φετινοί υποψήφιοι

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων του Ιουλίου - Αυξημένη κίνηση σε όλες τις εξόδους της Αττικής

16:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός με δύο πρόσωπα το επόμενο 10ημερο: Από τα 40αρια του Σαββατοκύριακου, στη μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας

16:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προπονητής Χαλ: «Κλεισμένος κατά 95% ο Τζολάκης - Τον περιμένω την άλλη εβδομάδα»

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Μαύρη Θάλασσα: Χτυπήθηκε τάνκερ ναυλωμένο από την ExxonMobil

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Επιβάτης πτήσης από Τουρκία για Γερμανία «επικαλείται τη Σαρία» για να μην καθίσει δίπλα σε γυναίκα - Χαστούκισε την αεροσυνοδό

16:44ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οδύσσεια μετά μουσικής: Κυκλοφόρησε το επιβλητικό soundtrack της ταινίας βασισμένο σε όργανα εμπνευσμένα από την αρχαία Ελλάδα

16:35ΕΛΛΑΔΑ

«Συναγερμός» από την Πυροσβεστική για φωτιές: Εξαιρετικά επικίνδυνες οι συνθήκες το επόμενο διάστημα

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς σε περιοχές της Κρήτης το Σάββατο - Δείτε χάρτη

16:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: Στα εγκαίνια μνημείων στα Ιωάννινα - «Ο χρόνος τα άφησε όλα πίσω αλλά δεν τα ξεχνάμε»

16:26ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ρούχα που σας ντύνουν μόνα τους - Δεν χρειάζεται ούτε να κουνηθείτε

16:07LIFESTYLE

Η επίσημη ανακοίνωση για το «Voice» - Ποιος αναλαμβάνει την παρουσίαση

16:00ΥΓΕΙΑ

Σημάδια ότι μπορεί να έχετε πολύποδα στο παχύ έντερο

15:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποια είναι η Ελληνοαμερικανίδα Trish Christakis που μίλησε ελληνικά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην παρουσίασή του στους Χιτ

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Νάκυ Αγάθου: Οι αξέχαστες στιγμές από την τηλεόραση - Η γυναίκα που έγραψε ιστορία στην ΕΡΤ - Δείτε βίντεο

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό «μπλοκάρισμα» στην Πανεπιστημίου: Συγκρούστηκε λεωφορείο με τρόλεϊ - Τέσσερις ελαφρά τραυματίες

15:39ANNOUNCEMENTS

Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης διευρύνει το αποτύπωμά της

15:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Ανήλικη λήστεψε μίνι μάρκετ με φαλτσέτα

15:21LIFESTYLE

Η Sydney Sweeney είναι σε… euphoria

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κλείδωσε η μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας για την επόμενη εβδομάδα - Χάρτες GFS και ECMWF 

12:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Πολύ τοπικά 40άρια και μετά ανατροπή - Μέχρι πότε θα έχει ζέστη

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Βίντεο ντοκουμέντo από το σημείο της επίθεσης του σκυλιού στον άνδρα

16:07LIFESTYLE

Η επίσημη ανακοίνωση για το «Voice» - Ποιος αναλαμβάνει την παρουσίαση

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη για ναρκωτικά η Σίλα Γεντζόγλου που έκανε ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

13:04ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Μόλις της είπα ότι δεν την συμπαθώ»: Η απάντηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο σε Ελληνοαμερικανίδα δημοσιογράφο στα ελληνικά που δεν κατάλαβε κανείς - Δείτε βίντεο

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νοέλια Καστίγιο: Νέες αποκαλύψεις για τη φρίκη που έζησε η 25χρονη που πέθανε με ευθανασία - Το ημερολόγιο των βιασμών και η υπόσχεση της μητέρας της να εκδικηθεί

15:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποια είναι η Ελληνοαμερικανίδα Trish Christakis που μίλησε ελληνικά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην παρουσίασή του στους Χιτ

14:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης: Αποσύρθηκε κι επίσημα από τη διεκδίκηση της προεδρίας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Μάρω Κοντού: Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη για το τελευταίο «αντίο» στην κυρία «Κοκοβίκου»

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό «μπλοκάρισμα» στην Πανεπιστημίου: Συγκρούστηκε λεωφορείο με τρόλεϊ - Τέσσερις ελαφρά τραυματίες

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Νάκυ Αγάθου: Οι αξέχαστες στιγμές από την τηλεόραση - Η γυναίκα που έγραψε ιστορία στην ΕΡΤ - Δείτε βίντεο

08:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Πότε θα διεξαχθούν ο μικρός και ο μεγάλος τελικός - Η ώρα και το κανάλι

07:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Νωρίτερα φέτος η ανακοίνωσή τους - Οι πρώτες εκτιμήσεις για το πού θα κυμανθούν

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Η αμερικάνικη πρεσβεία στην Αθήνα προσλαμβάνει: Ποιες είναι οι θέσεις και ποιοι οι μισθοί

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε πτήση στη Χιλή: Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν έντονες αναταράξεις σε αεροσκάφος - Δεν κατάφερε να προσγειωθεί - Βίντεο

16:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός με δύο πρόσωπα το επόμενο 10ημερο: Από τα 40αρια του Σαββατοκύριακου, στη μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Επιβάτης πτήσης από Τουρκία για Γερμανία «επικαλείται τη Σαρία» για να μην καθίσει δίπλα σε γυναίκα - Χαστούκισε την αεροσυνοδό

12:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Βασίλης Κόκκαλης - Σε ποιον πηγαίνει η έδρα

15:18ΕΛΛΑΔΑ

ΑΠΘ: Άφησαν συγγενείς φοιτητών εκτός ορκωμοσίας - Δεν είχαν πρόσκληση με QR - Η πρόταση του Συλλόγου Φοιτητών Ιατρικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ