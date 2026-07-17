Καιρός - Αρναούτογλου: Πολύ τοπικά 40άρια και μετά ανατροπή - Μέχρι πότε θα έχει ζέστη

Πολύ τοπικά 40άρια και μετά… ανατροπή, σχολίασε για τον καιρό των επομένων ημερών ο Σάκης Αρναούτογλου.

Σημαντικές αλλαγές στον καιρό θα υπάρξουν προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας, αλλά το Σαββατοκύριακο θα είναι θερμό.

«Θα είναι δύσκολες οι επόμενες 2-3 νύχτες, μας έρχεται μια εναέρια μάζα», είπε ο κ. Αρναούτογλου συμπληρώνοντας ότι θα κάνει ζέστη το Σαββατοκύριακο.

Έκανε λόγο για πολλή ζέστη Δευτέρα και Τρίτη, ενώ από την Τετάρτη κατεβαίνουν πιο δροσερές αέριες μάζες και την Πέμπτη κατεβαίνει μια ατμοσφαιρική διαταραχή. Στις 23 και 24 Ιουλίου υπάρχει πιθανότητα επιδείνωσης του καιρού. Μετά τις 25-26 αυτό το σύστημα θα έχει φύγει αλλά θα έχει δώσει κάποια αστάθεια με μπουρίνια.

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