Καιρός: Κλείδωσε η μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας για την επόμενη εβδομάδα - Χάρτες GFS και ECMWF 

Ανοιξιάτικες θερμοκρασίες από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας 

Μάνος Χατζηγιάννης

Καιρός: Κλείδωσε η μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας για την επόμενη εβδομάδα - Χάρτες GFS και ECMWF 
ΚΑΙΡΟΣ
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Κλείδωσε κατά τα φαινόμενα η ραγδαία αλλαγή του καιρού με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας για την επόμενη εβδομάδα, η οποία πάντως θα έχει δύο πρόσωπα. Ζέστη στην αρχή.... άνοιξη στη συνέχεια.

Όπως αναφέρει το Weather Phenomena, ο παρακάτω μετεωρολογικός χάρτης του Αμερικανικού Αριθμητικού Μοντέλου GFS θα μας δροσίσει αρκετά. Πλέον όλα τα προγνωστικά μοντέλα συγκλίνουν σε αυτο.

Σημειώνει πάντως ότι έντονη ζέστη αναμένεται στην χώρα μας, ειδικά από την Κυριακή μέχρι και την Τρίτη. Ωστόσο από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα πάρουμε ανάσα με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά - πρόσκαιρα - τους 28 με τους 30 βαθμούς Κελσίου, ακόμα και στο σύνολο της χώρας μας!

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Παραθέτω στο πρώτο σχόλιο και τα δεδομένα του Ευρωπαίου Αριθμητικού Μοντέλου ECMWF

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Η πρόγνωση για σήμερα και αύριο

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρώτες πρωινές ώρες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και εκ νέου τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια κυρίως ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37, στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσειςτις πρώτες πρωινές ώρες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και εκ νέου τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35, στα ηπειρωτικά έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Θεσσαλίας θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και στην Κρήτη έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 31 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 36 και στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

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