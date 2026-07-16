Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Από πότε πέφτει η θερμοκρασία 10 βαθμούς

Snapshot Από την Τρίτη η θερμοκρασία στην Ελλάδα θα μειωθεί κατά 8 με 10 βαθμούς, με πιθανή εκδήλωση βροχών και καταιγίδων από 24 έως 27 Ιουλίου.

Η ζέστη μέχρι τη Δευτέρα θα είναι έντονη αλλά περιορισμένη γεωγραφικά, με ισχυρούς βόρειους ανέμους στο Αιγαίο να μειώνουν τη θερμοκρασία στα ανατολικά και νότια.

Ο καύσωνας που αναμένεται είναι μικρής διάρκειας και θα αντικατασταθεί από δροσερές αέριες μάζες από τη Βόρεια Ευρώπη, σύμφωνα με το μοντέλο ECMWF.

Δεν προβλέπεται νέα ισχυρή θερμή μεταφορά στην Ελλάδα μέχρι το τέλος Ιουλίου, με το καλοκαίρι να διατηρείται σε φυσιολογικά επίπεδα.

Οι πρώτες ενδείξεις για τον Αύγουστο 2026 δείχνουν θερμοκρασίες κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή. Snapshot powered by AI

Σταθερά παραμένουν τα δεδομένα στα αριθμητικά μοντέλα παγκόσμιας ανάλυσης καιρού για την αξιοσημείωτη αποκλιμάκωση των υψηλών θερμοκρασιών την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Weather Phenomena.

Όπως αναφέρει:

Συγκεκριμένα από την ερχόμενη Τρίτη, με την θερμοκρασία να πέφτει ενδεχομένως κατά 8 με 10 βαθμούς σε σχέση με τις τιμές που επικρατούν την δεδομένη στιγμή σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας αλλά και με την πιθανή επικράτηση μίας ασταθούς μάζας αέρα που θα ευνοήσει στην εκδήλωση βροχών και καταιγίδων κατά τις θερμές ώρες της ημέρας στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας μας, ειδικά στο διάστημα από τις 24 έως και τις 27 Ιουλίου.

Έτσι, παρά το γεγονός ότι μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα θα καταγράφονται υψηλές θερμοκρασίες για τα δεδομένα της εποχής, οι οποίες όμως θα εντοπίζονται σε συγκεκριμένες περιοχές και όχι στο σύνολο της χώρας, εντούτοις, αυτή η θερμή μάζα αέρα που πιθανόν να εκτοξεύσει τον υδράργυρο ακόμα και στους 45 βαθμούς κελσίου στην Σαρδηνία, δεν φαίνεται ότι θα έρθει με την ίδια δυναμική στην χώρα μας, περιορίζοντας και οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι στην περιοχή του Αιγαίου την έντονη ζέστη στα ανατολικά και τα νότια.

Επομένως, πρόκειται για έναν αν θέλετε "επιλεκτικό καύσωνα" μικρής διάρκειας που θα μας αποχαιρετήσει την επόμενη εβδομάδα, αναλαμβάνοντας στην πορεία την σκυτάλη οι πιο δροσερές αέριες μάζες από την Βόρεια Ευρώπη, με τάση να διατηρηθούν για αρκετό διάστημα, ειδικά αν επαληθευτούν τα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Αριθμητικού Μοντέλου ECMWF.

Πάντως, μετά το πέρας αυτής της έντονης ζέστης, δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάποια νέα ισχυρή θερμή μεταφορά στην χώρα μας που να τοποθετείται στην κατηγορία του καύσωνα μέχρι και τα τέλη του Ιουλίου.

Εν κατακλείδι, η χώρα μας μέχρι στιγμής βιώνει ένα άκρως φυσιολογικό καλοκαίρι χωρίς ακρότητες, ευελπιστώντας αυτό να διατηρηθεί και το επόμενο διάστημα, αφού και οι πρώτες ενδείξεις για τον Αύγουστο του 2026 δείχνουν ότι η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει κατά πάσα πιθανότητα θερμοκρασίες κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα για τα δεδομένα της εποχής.

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