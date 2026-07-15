Ξεκαθαρίζει ο καιρός μέχρι τέλος του μήνα: Πότε δύο μοντέλα προβλέπουν ραγδαία πτώση θερμοκρασίας

Ξεκαθαρίζει το τοπίο για τον καιρό των επομένων ημερών της καλοκαιρινής περιόδου.

Ο Δημήτρης Καμπόλης, Φυσικός, κατεύθυνσης Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας, MSc - Περιβαλλοντικών Σπουδών και Κλιματικής Αλλαγής ανέλυσε τα μέχρι στιγμής δεδομένα προκειμένου να αποτυπώσει τις προβλέψεις.

Αναλυτικά στο μεσοπρόθεσμο Δελτίο Καιρού που εξέδωσε χθες στο Youweather.com αναφέρει:

Το διάστημα 15 έως 28 Ιουλίου 2026 χαρακτηρίζεται από:

1. Θερμοκρασία σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα το διάστημα 15 έως 18 Ιουλίου. Θερμική αστάθεια την Πέμπτη 16 Ιουλίου στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ενισχυμένοι Β/ΒΔ άνεμοι στο κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο

2. Περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασία το τριήμερο 19 έως 21 Ιουλίου με τις μέγιστες έως τους 38 βαθμούς Κελσίου. Σποραδική θερμική αστάθεια την Κυριακή 19 Ιουλίου στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά καθώς και στα ηπειρωτικά ορεινά της Πελοποννήσου. Εξασθένηση των ανέμων.

3. Ραγδαία πτώση της θερμοκρασία στην συνέχεια με ισχυρές ενδείξεις και από τα δύο παγκόσμια αριθμητικά μοντέλα για παρατεταμένες θερμοκρασίες σημαντικά χαμηλότερες από τις μέσες κλιματικές τιμές - αυξημένη αστάθεια το διάστημα 22 έως 28 Ιουλίου με τοπικά έντονα φαινόμενα στα κεντρικά, ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ενισχυμένοι άνεμοι στα πελάγη - Β/ΒΒΑ στο Αιγαίο και Β/ΒΔ στο Ιόνιο.

Ο καιρός για σήμερα αναλυτικά

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 ή 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 με 34, τοπικά στα ηπειρωτικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός : Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 και στην Κρήτη 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 ή 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για αύριο Πέμπτη 16/7

Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα βόρεια ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

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