Αυτός θα είναι ο καιρός του Αυγούστου - Πρόγνωση με βάση 400 πιθανά σενάρια από 8 κέντρα

Σύμφωνα με το 93% των διαθέσιμων σεναρίων η μέση θερμοκρασία Αυγούστου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Αυτός θα είναι ο καιρός του Αυγούστου - Πρόγνωση με βάση 400 πιθανά σενάρια από 8 κέντρα
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  • Ο Αύγουστος 2026 αναμένεται θερμότερος από τα κανονικά επίπεδα στην νοτιοανατολική Ευρώπη, με πιθανότητα 93% για θετικές αποκλίσεις στη μέση θερμοκρασία.
  • Η μέση απόκλιση θερμοκρασίας για τον Αύγουστο στην περιοχή προβλέπεται να είναι περίπου +1,24°C σε σχέση με την περίοδο αναφοράς 1993-2016.
  • Στην ευρωπαϊκή ήπειρο προβλέπονται θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας σε όλη την έκταση, με τις μεγαλύτερες αποκλίσεις να ξεπερνούν τους +2°C στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη.
  • Η πρόγνωση βασίζεται σε 400 σενάρια από 8 διεθνή κέντρα πρόγνωσης και παρέχεται από το Copernicus Climate Change Service της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
  • Οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις έχουν σημαντική αβεβαιότητα και η θερμοκρασία σε ημερήσια και τοπική βάση μπορεί να διαφέρει σημαντικά από τη μέση μηνιαία απόκλιση.
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Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο ερχόμενος Αύγουστος στην νοτιοανατολική Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Ιουλίου από το meteo.gr.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα (Εικόνα 1), σύμφωνα με το 93% των διαθέσιμων σεναρίων η μέση θερμοκρασία Αυγούστου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα (περίοδος αναφοράς: 1993-2016). Συγκεκριμένα, η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C, μεταξύ 1 και 2°C και άνω των 2°C είναι 32%, 44% και 17% αντίστοιχα. Οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C είναι 7%. Η μέση τιμή των 400 σεναρίων είναι +1.24°C.

Συνολικά για την ευρωπαϊκή ήπειρο, ο χάρτης της Εικόνας 2 απεικονίζει την απόκλιση της μέσης θερμοκρασίας Αυγούστου με βάση την μέση τιμή των διαθέσιμων σεναρίων. Όπως προκύπτει, θετικές αποκλίσεις αναμένονται σε όλη την ήπειρο, με τις τιμές να ξεπερνούν τους +2°C στο μεγαλύτερο μέρος. Οι μέγιστες αποκλίσεις εντοπίζονται σε κεντρική και ανατολική Ευρώπη.

Η πρόγνωση αυτή βασίζεται σε συνολικά 400 πιθανά σενάρια από τα εξής 8 κέντρα πρόγνωσης: ECMWF (Ευρώπη), UKMO (Ηνωμένο Βασίλειο), Meteo-France (Γαλλία), NCEP (ΗΠΑ), DWD (Γερμανία), CMCC (Ιταλία), JMA (Ιαπωνία) και BOM (Αυστραλία), όπως παρέχονται από το Copernicus Climate Change Service της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Από το meteo.gr τονίζεται ότι οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα και σκοπό έχουν την εκτίμηση της τάσης στην μηνιαία και εποχιακή εξέλιξη των μέσων καιρικών συνθηκών. Επιπρόσθετα, οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας σε ημερήσια και τοπική βάση λόγω της επίδρασης κάθε είδους καιρικών συστημάτων ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τη μέση απόκλιση ενός μήνα σε μια ευρύτερη περιοχή.

Εικόνα 1. Κατανομή πιθανοτήτων για την μέση θερμοκρασία Αυγούστου 2026 στην ΝΑ Ευρώπη, σύμφωνα με τις 400 μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν αρχές Ιουλίου. Η μέση τιμή των διαθέσιμων προγνώσεων απεικονίζεται στο άνω αριστερά άκρο του γραφήματος.

Εικόνα 2. Χάρτης απόκλισης της μέσης θερμοκρασίας Αυγούστου 2026, σύμφωνα με την μέση τιμή των 400 μακροπρόθεσμων προγνώσεων που εκδόθηκαν αρχές Ιουλίου.

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