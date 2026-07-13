Καιρός: Ισχυροί βοριάδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη
Η πρόγνωση του καιρού την Τρίτη 14/07
Snapshot
- Την Τρίτη 14/07 θα επικρατήσουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο με ένταση 6-7 μποφόρ και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.
- Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές σε νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και ανατολική Μακεδονία.
- Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 33 έως 35 βαθμούς στα ανατολικά και 37 με 38 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά.
- Στις περισσότερες περιοχές η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, φτάνοντας τους 33-35 βαθμούς και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.
- Την Τετάρτη 15/07 ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά και άνεμοι 3-7 μποφόρ από βόρειες διευθύνσεις.
Οι ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο που θα κυμαίνονται στα 6 με 7 μποφόρ θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για την Τρίτη.
Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση και θα κυμανθεί στα ανατολικά στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και στα δυτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.
Πρόγνωση για την Τρίτη 14/07
Γενικά Χαρακτηριστικά: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και τις Σποράδες οπότε θασημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβροι στη νότια Πελοπόννησο,τη Χαλκιδική και την ανατολική Μακεδονία.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη 6 και τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στιςπερισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε θα σημειωθούν ασθενείςτοπικές βροχές ή όμβροι στη Χαλκιδική και την ανατολική Μακεδονία.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς
Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο 5 και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 με 34, τοπικά στα ηπειρωτικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και τις Σποράδες οπότε θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στη νότια Πελοπόννησο.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και τοπικά στη Θεσσαλία 36 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αίθριος.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 και στη νότια Κρήτη τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
Πρόγνωση για την Τετάρτη 15/07
Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε στα ορεινά πιθανόν να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβροι.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στοΑιγαίο 6 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στιςπερισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.