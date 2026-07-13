Καιρός: Ισχυροί βοριάδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη

Η πρόγνωση του καιρού την Τρίτη 14/07 

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη
Eurokinissi
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  • Την Τρίτη 14/07 θα επικρατήσουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο με ένταση 6-7 μποφόρ και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.
  • Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές σε νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και ανατολική Μακεδονία.
  • Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 33 έως 35 βαθμούς στα ανατολικά και 37 με 38 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά.
  • Στις περισσότερες περιοχές η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, φτάνοντας τους 33-35 βαθμούς και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.
  • Την Τετάρτη 15/07 ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά και άνεμοι 3-7 μποφόρ από βόρειες διευθύνσεις.
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Οι ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο που θα κυμαίνονται στα 6 με 7 μποφόρ θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για την Τρίτη.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση και θα κυμανθεί στα ανατολικά στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και στα δυτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τρίτη 14/07

Γενικά Χαρακτηριστικά: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και τις Σποράδες οπότε θασημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβροι στη νότια Πελοπόννησο,τη Χαλκιδική και την ανατολική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη 6 και τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στιςπερισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε θα σημειωθούν ασθενείςτοπικές βροχές ή όμβροι στη Χαλκιδική και την ανατολική Μακεδονία.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς
Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο 5 και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 με 34, τοπικά στα ηπειρωτικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και τις Σποράδες οπότε θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στη νότια Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και τοπικά στη Θεσσαλία 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 και στη νότια Κρήτη τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 15/07

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε στα ορεινά πιθανόν να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στοΑιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στιςπερισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.

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