Καιρός: «Μάχη» των μετεωρολογικών μοντέλων για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου – Τι προβλέπεται

Ζέστη ή δροσιά; «Μάχη» μετεωρολογικών μοντέλων καταγράφεται αναφορικά με τον καιρό το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου.

Σύμφωνα με την καταγραφή που έκανε το Weather Phenomena:

Οι παρακάτω μετεωρολογικοί χάρτες είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στο πόσο δύσκολο είναι να προβλέψουμε τις διαθέσεις της ατμόσφαιρας σε βάθος χρόνου και μάλιστα όταν ειδικά στα δύο βασικά αριθμητικά μοντέλα παγκόσμιας ανάλυσης καιρού επικρατεί το απόλυτο χάος...

Από την μία μεριά το Ευρωπαϊκό ECMWF που θεωρείται από τα πιο αξιόπιστα στις μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις, αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να επικρατήσουν ασυνήθιστα δροσερές συνθήκες για τα δεδομένα της εποχής σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης από τις 20 Ιουλίου και μετά, τοποθετώντας φυσικά και την Ελλάδα μέσα σε αυτό το σενάριο και από την άλλη πλευρά το Αμερικανικό GFS που εντοπίζει με μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας τις θερμές μεταφορές από την Βόρεια Αφρική, μας τοποθετεί το ίδιο διάστημα σε μία πιο ζεστή περίοδο αλλά χωρίς να έχει χαρακτηριστικά καύσωνα.

Επομένως, την δεδομένη στιγμή κάπου στην μέση είναι η αλήθεια!

Πάντως, σύμφωνα και με τα τωρινά δεδομένα, συνεχίζει να μην διαφαίνεται κάποιο ισχυρό κύμα καύσωνα στην χώρα μας και το επόμενο διάστημα, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να διατηρούνται σε ανεκτά επίπεδα στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας (32°C έως 36°C) λόγω και της διατήρησης των βορείων ανέμων στην περιοχή του Αιγαίου και με τον υδράργυρο να τσιμπάει προς τα επάνω, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα της Ελλάδας (35°C έως 38°C αλλά μεμονωμένα και όχι γενικευμένα), με την ατμοσφαιρική αστάθεια να δηλώνει κατά διαστήματα την παρουσία της, τις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού της χώρας.

Όμως, ας αναλογιστούμε το γεγονός ότι μέχρι στιγμής η καλοκαιρινή περίοδος έχει κυλήσει ομαλά στην χώρα μας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς ακρότητες και με τις θερμοκρασίες να διατηρούνται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σε ανεκτά επίπεδα, παραμένοντας ο υδράργυρος σε ευχάριστες τιμές ακόμα και κατά την διάρκεια της νύχτας!

Τι καιρό θα κάνει σήμερα και αύριο

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 14-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες, τη νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την ανατολική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη 6 και τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβροι στη Χαλκιδική και την ανατολική Μακεδονία.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο 5 και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 με 34, τοπικά στα ηπειρωτικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός : Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες και τη νότια Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και τοπικά στη Θεσσαλία 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 και στη νότια Κρήτη τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε στα ορεινά πιθανόν να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.

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