Καιρός - Μαρουσάκης: Καύσωνας δεν έρχεται στην χώρα μας, μέχρι 38 -39 βαθμούς η θερμοκρασία

Η πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες μέρες 

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Καιρός - Μαρουσάκης: Καύσωνας δεν έρχεται στην χώρα μας, μέχρι 38 -39 βαθμούς η θερμοκρασία
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης επιβεβαιώνει ότι δεν προβλέπεται καύσωνας με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών στην Ελλάδα τις επόμενες 10-15 μέρες.
  • Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά μέχρι 38-39 βαθμούς Κελσίου, με σημαντική πτώση τη νύχτα.
  • Σήμερα προβλέπονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία, Θράκη και ορεινά ηπειρωτικά.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 έως 7 μποφόρ ανά περιοχή.
  • Η θερμοκρασία αύριο αναμένεται σταθερή, με μέγιστες τιμές 33-36 βαθμούς Κελσίου σε περισσότερες περιοχές.
Snapshot powered by AI

Για κλασική καλοκαιρινή εβδομάδα έκανε λόγο αναφορικά με τον καιρό ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, με κύμα ζέστης, που φτάνει μια ανάσα από τη χώρα μας, στη γειτονική Ιταλία.

«Ακόμη και να μας προσεγγίσει αυτό το κύμα καύσωνα τις επόμενες 10-15 μέρες αυτό δεν σημαίνει ότι θα δούμε 45-46 βαθμούς. Μέχρι και το τέλος της εβδομάδας δεν φαίνεται να μας απασχολεί ιδιαίτερα. 38 και 39 βαθμούς αλλά το βράδυ θα πέφτει πολύ», διευκρίνισε μιλώντας στο OPEN.

Η πρόγνωση για σήμερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στη δυτική Μακεδονία γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, πρόσκαιρα στην κεντρική Μακεδονία τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο 4 με 6, τοπικά στα βόρεια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες νωρίς το πρωί και εκ νέου τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην ανατολική Πελοπόννησο γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 5 και τοπικά στα βόρεια 6 μποφόρ. Πρόσκαιρα το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και τοπικά στη Θεσσαλία έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 και στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, πρόσκαιρα το πρωί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 14-07-2026

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στις Σποράδες και την Εύβοια και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:55ΕΛΛΑΔΑ

Ιστιοφόρο προσάραξε στη Λήμνο: Σε εξέλιξη επιχείρηση για την αποκόλλησή του

11:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε ο Συμεών Κεδίκογλου - Συντάσσομαι με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

11:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Αποκάλυψη για την υπόθεση Μπαλογκάν – Η FIFA ακύρωσε την κόκκινη χωρίς ψηφοφορία

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ Μπιν Χαλίφα αλ Θάνι, έχτισε την οικονομία της χώρας

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Η ακραία ζέστη απειλεί την παρμεζάνα - Γιατί κινδυνεύει ένας «θησαυρός» 800 ετών, αξίας € 4,5 δισ.

11:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με ΠΑΣΟΚ, «όχι» σε Σαμαρά με άλλον πρωθυπουργό

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Παπαδόπουλος για κατολίσθηση στον Μύρτο Κεφαλονιάς: «Δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνει το τελικό καταστροφικό συμβάν»

11:38ANNOUNCEMENTS

Γαλλία-Ισπανία και Αγγλία-Αργεντινή με σούπερ προσφορές* από το Pamestoixima.gr

11:33LIFESTYLE

Viral (ξανά) η Βικτόρια Μπέκαμ: Ατάραχη στο γκολ της Αγγλίας - «Γιόρταζε μέσα της»

11:32ANNOUNCEMENTS

Το «Κόκκαλο» στο Θέατρο Σημείο: Η ροκ τελετουργία για τον Αντονέν Αρτώ σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη

11:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Σταθερά μεγάλο προβάδισμα για τη ΝΔ– Βραχνάς η ακρίβεια, πώς θα ψηφίσουν οι πολίτες

11:24ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για τραγωδία στα Τέμπη: Μόνο 8 από τους 36 κατηγορούμενους στο εδώλιο

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Παναγιώτης Νέστορας: «Είναι δύσκολο να θάβεις γυναίκα και κόρη μέσα σε πέντε χρόνια»

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Προσοχή στους γλάρους - Κυκλοφορούν «μεθυσμένοι πίνοντας» σμήνη ιπτάμενων μυρμηγκιών

11:00ΥΓΕΙΑ

Τι θα συμβεί με τη χοληστερόλη αν αρχίσετε να παίρνετε βιταμίνη D

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Μπελαβίλας για φωτιά στο Μπάντμιντον: «Κάηκε, ελπίζουμε ολοσχερώς»

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Λίντσεϊ Γκράχαμ: Από τι πέθανε τελικά ο Αμερικανός γερουσιαστής - Οργιάζουν οι θεωρίες συνωμοσίας

10:45LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποια εκπομπή έκανε την έκπληξη στην πρωινή ζώνη της Κυριακής;

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Αίσιο τέλος για τέσσερις πεζοπόρους που εγκλωβίστηκαν σε φαράγγι

10:39WHAT THE FACT

Ερευνητές ανακαλύπτουν σπήλαιο με σπάνια μαργαριτάρια σπηλαίων στο Βιετνάμ - Γιατί είναι μοναδικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Καύσωνας δεν έρχεται στην χώρα μας, μέχρι 38 -39 βαθμούς η θερμοκρασία

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη: Τάφος 3.000 ετών κοντά στο Λούξορ με την επιγραφή Paser

10:25ΕΛΛΑΔΑ

«Περνάω την πόρτα των επειγόντων 16.19, ενώ το βραχιολάκι εξεδόθη 16.03»: Ανάρτηση ασθενούς για τα Επείγοντα στο «Γεννηματάς» και η αντίδραση Άδωνι

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας για κατολίσθηση στον Μύρτο Κεφαλονιάς: Είμαστε στα όρια ανεκτού κινδύνου - Έκτακτα μέτρα

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Μπελαβίλας για φωτιά στο Μπάντμιντον: «Κάηκε, ελπίζουμε ολοσχερώς»

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία για σκλαβοπάζαρο στην Ηλεία: Μαστροποί με έδρα την Πάτρα μεταφέρουν με βαν και εκδίδουν αλλοδαπές στα χωράφια

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 14χρονη στις τουαλέτες εμπορικού κέντρου - Αλλοδαπός της επιτέθηκε με σκοπό να τη βιάσει

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσοχοΐδης: «Οι αστυνομικοί είναι για να συλλαμβάνουν, όχι για να σκοτώνουν παιδιά» - «Μύθευμα ότι η υπόθεση της Marfin άνοιξε από ανώνυμο email»

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Κουφονήσια: Συνελήφθη ο κυβερνήτης πλωτής καντίνας που προσέγγισε παραλία χωρίς άδεια

11:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Σταθερά μεγάλο προβάδισμα για τη ΝΔ– Βραχνάς η ακρίβεια, πώς θα ψηφίσουν οι πολίτες

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Λίντσεϊ Γκράχαμ: Από τι πέθανε τελικά ο Αμερικανός γερουσιαστής - Οργιάζουν οι θεωρίες συνωμοσίας

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Συνελήφθη από τις βρετανικές Aρχές η 46χρονη που αναζητούνταν

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικές μνήμες «Κραν Μοντανά» στην Ταϊλάνδη: Πώς κάηκαν ζωντανοί, εγκλωβισμένοι στις τουαλέτες 27 άνθρωποι

11:00ΥΓΕΙΑ

Τι θα συμβεί με τη χοληστερόλη αν αρχίσετε να παίρνετε βιταμίνη D

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (12/7): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 5.000.000 ευρώ

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Παναγιώτης Νέστορας: «Είναι δύσκολο να θάβεις γυναίκα και κόρη μέσα σε πέντε χρόνια»

08:33ΕΥ ΖΗΝ

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να σταματήσει η ναυτία στο αυτοκίνητο;

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Προσοχή στους γλάρους - Κυκλοφορούν «μεθυσμένοι πίνοντας» σμήνη ιπτάμενων μυρμηγκιών

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Σαμ Νιλ: Πέθανε ο πρωταγωνιστής των «Jurassic Park» και «Peaky Blinders» σε ηλικία 78 ετών 

11:33LIFESTYLE

Viral (ξανά) η Βικτόρια Μπέκαμ: Ατάραχη στο γκολ της Αγγλίας - «Γιόρταζε μέσα της»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ