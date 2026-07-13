Καιρός: Νέο κύμα ζέστης με 35άρια - Πού αναμένεται να βρέξει μετά το μεσημέρι

Τοπικές μπόρες αναμένονται σχεδόν σε όλη τη χώρα το μεσημέρι και το απόγευμα

Newsbomb

Καιρός: Νέο κύμα ζέστης με 35άρια - Πού αναμένεται να βρέξει μετά το μεσημέρι
Eurokinissi/ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ
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Snapshot
  • Σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας, Σποράδων, Εύβοιας και ανατολικής Στερεάς.
  • Η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή, φτάνοντας έως 35-36 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά και έως 34-35 στα νησιά, με τους ανέμους να πνέουν βόρειοι 3-7 μποφόρ.
  • Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και όμβρων στα ορεινά τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες.
  • Η γενική πρόγνωση για την Τρίτη 14 Ιουλίου δείχνει αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά περιοχές της Μακεδονίας, Θράκης και άλλων ηπειρωτικών, χωρίς σημαντική μεταβολή της θερμοκρασίας.
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Αίθριος αναμένεται σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου ο καιρός με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και ανατολική Στερεά.

Σε ορισμένες περιοχές αναμένεται να σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει, στα ηπειρωτικά τους 35, τοπικά 36 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 34, τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε κάθε περιοχή αναλυτικά

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στη δυτική Μακεδονία γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, πρόσκαιρα στην κεντρική Μακεδονία τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο 4 με 6, τοπικά στα βόρεια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες νωρίς το πρωί και εκ νέου τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην ανατολική Πελοπόννησο γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 5 και τοπικά στα βόρεια 6 μποφόρ. Πρόσκαιρα το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και τοπικά στη Θεσσαλία έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 και στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, πρόσκαιρα το πρωί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 14-07-2026

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στις Σποράδες και την Εύβοια και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.

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