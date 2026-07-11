Καιρός - Καλλιάνος: Νέο θερμό κύμα φέρνει 40άρια - Πού θα σημειωθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες

Η εξέλιξη του καιρού τα επόμενα 24ωρα

Παναγιώτης Βελισσάρης

Καιρός - Καλλιάνος: Νέο θερμό κύμα φέρνει 40άρια - Πού θα σημειωθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες
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Κύμα ζέστης πλησιάζει τη χώρα με τον υδράργυρο να φτάνει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου, ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο έως και 4 βαθμούς, ενώ μπόρες αναμένονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Την Κυριακή οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 37-38 βαθμούς Κελσίου στην Κεντρική Μακεδονία, τους 38 βαθμούς Κελσίου στον Θεσσαλικό Κάμπο, τους 37-38 βαθμούς Κελσίου στην Βοιωτία, την Αιτωλοακαρνανία και την Αργολίδα.

Από Δευτέρα μέχρι Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει πτώση λόγω ισχυρών βοριάδων, ενώ από την Τετάρτη η θερμοκρασία θα ανέβει ξανά επαναφέροντας το θερμό καλοκαιρινό σκηνικό.

Ο καιρός αύριο, Πέμπτη 12 Ιουλίου

Την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026 αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 5 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το meteo.gr, αναμένεται ηλιοφάνεια και τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά και στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά. Στις ίδιες περιοχές και ώρες υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 16 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 36, στη Θεσσαλία από 22 έως 39, στην Ήπειρο από 16 έως 32, στη Στερεά από 21 έως 37, στην Πελοπόννησο από 18 έως 38, στα νησιά του Ιονίου από 17 έως 32, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 18 έως 37, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 22 έως 35, και στην Κρήτη από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το μεσημέρι στον Θερμαϊκό και πέριξ των Σποράδων, της Χαλκιδικής και της Θάσου θα γίνουν νότιοι ίδιας έντασης. Στο Κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές έως βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το πρωί θα γίνουν δυτικοί έως βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και προς το βράδυ υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων, ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως το μεσημέρι και απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότιοι 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

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