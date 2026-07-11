Καιρός: Ανεβαίνει κατακόρυφα ο υδράργυρος από την Κυριακή – Πού θα «αγγίξει» τους 40℃

Καλοκαιρινό «καμίνι» από την Κυριακή – Πού θα σημειωθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες

Newsbomb

Καιρός: Ανεβαίνει κατακόρυφα ο υδράργυρος από την Κυριακή – Πού θα «αγγίξει» τους 40℃
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ΚΑΙΡΟΣ
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Αισθητή άνοδο αναμένεται να παρουσιάσει η θερμοκρασία από την Κυριακή (12/07), σύμφωνα με την υπηρεσία meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τις μέσες τιμές της περιόδου 1991 – 2020, ωστόσο, το θερμό κύμα που ακολουθεί, δεν χαρακτηρίζεται ως «καύσωνας», καθώς δεν πληρούνται τα μετεωρολογικά κριτήρια όπως τονίζουν οι επιστήμονες, Κώστας Λαγουβάρδος και Αλέξανδρος Καραγιαννίδης.

Τις επόμενες ημέρες, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει κατά τόπους τους 38℃ – 39℃, ενώ, σε περιοχές με ιδιαίτερα θερμά χαρακτηριστικά δεν αποκλείεται να αγγίξει ακόμη και τους 40℃.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες προβλέπεται να σημειωθούν κυρίως σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και της ηπειρωτικής χώρας, με τις μέγιστες τιμές να καταγράφονται στο διάστημα από την Κυριακή έως και την Τρίτη 14 Ιουλίου.

Σύμφωνα με το meteo.gr, ο όρος «καύσωνας» αφορά παρατεταμένη περίοδο ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών. Για να χαρακτηριστεί ένα θερμό κύμα ως «καύσωνας» στην Ελλάδα, συνήθως απαιτούνται μέγιστες θερμοκρασίες τουλάχιστον 37℃ και ελάχιστες 26℃ για τρεις συνεχόμενες ημέρες.

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