Καιρός: Μικρή πτώση της θερμοκρασίας με βορειάδες που θα φτάσουν τα 8 Μποφόρ στα ανατολικά

Τοπικές μπόρες αναμένονται στα ορεινά της Πελοποννήσου, της Εύβοιας και της ανατολικής Μακεδονίας 

Επιμέλεια - Ελένη Ευστρατίου

Καιρός: Μικρή πτώση της θερμοκρασίας με βορειάδες που θα φτάσουν τα 8 Μποφόρ στα ανατολικά
Eurokinissi/ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Την Τρίτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Πελοποννήσου, της Εύβοιας και της ανατολικής Μακεδονίας, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως 36 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί και θα φτάσουν έως 8 Μποφόρ στα ανατολικά και νοτιοανατολικά, ενώ στα Επτάνησα θα είναι 2-5 Μποφόρ.
  • Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες έως 34 βαθμούς και βορειοανατολικούς ανέμους 3-6 Μποφόρ.
  • Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες ασθενείς βροχές στη Χαλκιδική και θερμοκρασίες έως 35 βαθμούς, με βοριάδες 3-5 Μποφόρ που θα στραφούν σε νοτιάδες.
  • Την Τετάρτη και Πέμπτη αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες έως 39 βαθμούς στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά, με ηλιοφάνεια και τοπικές μπόρες μόνο στα βόρεια ορεινά, ενώ οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 7 Μποφόρ στο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.
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Συνεχίζονται οι μπόρες στα ορεινά της Πελοποννήσου, της Εύβοιας και της ανατολικής Μακεδονίας και σήμερα Τρίτη 14 Ιουλίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι καλός με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 36 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές. Οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτικοί και αναμένεται να φτάσουν έως και τα 8 Μποφόρ στα ανατολικά και νότια ανατολικά.

Η πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου

Την Τρίτη προβλέπονται λίγες τοπικές μπόρες σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και νότιας Πελοποννήσου, της Εύβοιας και της ανατολικής Μακεδονίας, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα.

Στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές θα υπάρξουν πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά και στο Αιγαίο θα επικρατεί ηλιοφάνεια.

Οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 33-36 βαθμούς στα βόρεια, 34-36 στα υπόλοιπα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, 35 στα Επτάνησα και 30-34 στα νησιά του Αιγαίου, με 35άρια μόνο στη νότια Κρήτη και 36άρια σε πεδινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Όσον αφορά τους ανέμους, στα Επτάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί 2-4 και κατά διαστήματα 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ, φτάνοντας πρόσκαιρα και τα 7-8 μποφόρ στις ανατολικές και νοτιοανατολικές περιοχές.

Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική

Για την Αττική προβλέπεται κυρίως ηλιοφάνεια, με μικρή πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στα πολύ βόρεια τμήματα πριν το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου, με βορειοανατολικούς ανέμους 3-5 μποφόρ στο Σαρωνικό και 3-5 (τοπικά έως 6) μποφόρ στο Νότιο Ευβοϊκό.

Ασθενείς βροχές στη Χαλκιδική

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια, με λίγες ασθενείς τοπικές βροχές στα νοτιοανατολικά της Χαλκιδικής. Η θερμοκρασία θα είναι 21-35 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 3-5 μποφόρ που θα στραφούν σε νοτιάδες και θα εξασθενήσουν.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Τετάρτη ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 36-38 βαθμούς στα βόρεια και στα υπόλοιπα κεντρικά-νότια ηπειρωτικά (ιδίως Θεσσαλία), ενώ στα νησιά του Αιγαίου θα είναι 31-35 βαθμοί.

Την Πέμπτη, ο καιρός θα παραμείνει καλοκαιρινός με ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, με πιθανές τοπικές μπόρες μόνο στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38-39 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά (ειδικά Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία) και σε άλλες κεντρικές-νότιες περιοχές, ακόμα και 39 βαθμούς στην περιοχή του Αγρινίου, ενώ στα νότια νησιά θα είναι 32-36 βαθμοί.

Οι άνεμοι θα είναι βοριάδες, 3-5 μποφόρ στο Ιόνιο και τοπικά έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, με τις ριπές να φτάνουν τα 7 μποφόρ.

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