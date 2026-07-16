Καιρός: Στους 39 βαθμούς ανεβαίνει το θερμόμετρο με βροχές στα ορεινά ηπεριωτικά

Snapshot Η θερμοκρασία την Πέμπτη 16 Ιουλίου θα ανέβει έως και 39 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά ανατολικά ηπειρωτικά.

Στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3-5 μποφόρ και τοπικά 6-7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή την Παρασκευή 17 Ιουλίου και θα κυμανθεί σε παρόμοια επίπεδα με την Πέμπτη.

Η πρόγνωση για την Παρασκευή προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά των ηπειρωτικών. Snapshot powered by AI

Ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία, σήμερα Πέμπτη 16 Ιουλίου, με τα κεντρικά ανατολικά να βλέπουν το θερμόμετρο να φτάνει έως και τους 39 βαθμούς.

Γενικά ο καιρός αναμένεται αίθριος, όμως στα ορεινά ηπειρωτικά πρόκειται να σημειωθούν τοπικές βροχές, ενδεχομένως και καταιγίδες, τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37, στα δυτικά τοπικά έως 38 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά έως 39 βαθμούς.

Ο καιρός αναλυτικά

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35, στα ηπειρωτικά έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Θεσσαλίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 και στην Κρήτη 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 17/7

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά, με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 36 με 37, τοπικά στα δυτικά έως 38 βαθμούς Κελσίου.

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