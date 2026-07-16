Πρόγνωση Κολυδά: Έρχονται 40αρια από την Κυριακή – Πότε πέφτει η θερμοκρασία

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο από την αύξηση της θερμοκρασίας

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Πρόγνωση Κολυδά: Έρχονται 40αρια από την Κυριακή – Πότε πέφτει η θερμοκρασία
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  • Το θερμόμετρο θα φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή και τη Δευτέρα.
  • Η θερμή αέρια μάζα θα επηρεάσει κυρίως την κεντρική και νότια Ελλάδα, με τις πιο ευάλωτες πεδινές περιοχές να αντιμετωπίζουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες.
  • Από την Τρίτη αναμένεται σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, αρχικά στη βόρεια Ελλάδα και αργότερα στις νότιες περιοχές.
  • Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει πρώτα αισθητή στη Θεσσαλονίκη, ενώ σε Αθήνα, Λαμία και νότιες περιοχές η ζέστη πιθανόν να διατηρηθεί περισσότερο.
  • Το κύμα ζέστης κορυφώνεται τη Δευτέρα και ακολουθεί ουσιαστική αποκλιμάκωση από την Τρίτη και μετά.
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Στους 40 βαθμούς θα «σκαρφαλώσει» το θερμόμετρο από την Κυριακή, με τις υψηλές θερμοκρασίες να διαρκούν έως της Δευτέρα, ενώ από την Τρίτη αναμένεται εκ νέου πτώση.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο και πρώην διεθυντή της ΕΜΥ Θοδωρή Κολυδά, τις επόμενες ημέρες και συγκεκριμένα το διήμερο Κυριακή-Δευτέρα, αναμένονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με το κύμα ζέστης να κορυφώνεται όπως όλα δείχνουν τη Δευτέρα.

Όπως σημειώνει ο κ. Κολυδάς, από την Τρίτη περιμένουμε σταδιακή εξασθένηση η οποία θα ξεκινήσει από τα βόρεια, ενώ στην Αθήνα και τις νοτιότερες περιοχές, το κύμα ζέστης ενδέχεται να επιμείνει λίγο περισσότερο.

Η ανάρτηση Κολυδά

«Η εικόνα που προκύπτει τόσο από τους χάρτες της θερμοκρασίας στα 850 hPa όσο και από τα ensemble μετεωγράμματα των πόλεων είναι αρκετά σαφής: η θερμή μεταφορά ενισχύεται σταδιακά και κορυφώνεται μέσα στο διήμερο Κυριακής–Δευτέρας, το οποίο φαίνεται να αποτελεί το δυσκολότερο τμήμα της περιόδου.

Η θερμή αέρια μάζα παραμένει εγκατεστημένη πάνω από την κεντρική και τη νότια Ελλάδα, με τις υψηλότερες τιμές στα 850 hPa να επηρεάζουν κυρίως τα ηπειρωτικά. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την έντονη ηλιοφάνεια και τους ασθενέστερους ανέμους στο εσωτερικό της χώρας, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πολύ υψηλές μέγιστες θερμοκρασίες. Η Κυριακή και ιδιαίτερα η Δευτέρα εμφανίζονται ως οι ημέρες με τη μεγαλύτερη θερμική επιβάρυνση, χωρίς να αποκλείονται τοπικά τιμές κοντά ή και πάνω από τους 40°C στις πιο ευάλωτες πεδινές περιοχές.

Τα μετεωγράμματα της Αθήνας, της Λαμίας, της Θεσσαλονίκης και της Τρίπολης επιβεβαιώνουν αυτή την εικόνα. Οι καμπύλες των μέγιστων θερμοκρασιών ανεβαίνουν έως την Κυριακή και τη Δευτέρα, ενώ από την Τρίτη αρχίζει να εμφανίζεται σαφής καθοδική τάση. Από την Τρίτη προς την Τετάρτη η υποχώρηση γίνεται πλέον αισθητή, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες κινούνται από τα βορειοδυτικά προς την περιοχή μας.

Η πτώση δεν θα εκδηλωθεί ταυτόχρονα παντού. Πρώτα θα γίνει αισθητή στη βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια θα επεκταθεί νοτιότερα. Στη Θεσσαλονίκη η αποκλιμάκωση φαίνεται νωρίτερα και εντονότερα, ενώ στην Αθήνα, στη Λαμία και γενικότερα στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά η ζέστη ενδέχεται να επιμείνει λίγο περισσότερο. Παρ’ όλα αυτά, η γενική τάση των ensembles είναι κοινή: μετά την κορύφωση του διημέρου Κυριακής–Δευτέρας ακολουθεί σταδιακή και ουσιαστική αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας».

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