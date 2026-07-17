Η επίσημη ανακοίνωση για το «Voice» - Ποιος αναλαμβάνει την παρουσίαση

Snapshot Το «Voice» επιστρέφει στον ΣΚΑΪ για 12η σεζόν με τον Γιώργο Λιανό στην παρουσίαση.

Ο Γιώργος Λιανός θα φέρει αμεσότητα, χιούμορ και ενέργεια στη βραδινή ζώνη του καναλιού.

Οι κριτές Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας, Γιώργος Μαζωνάκης και Έλενα Παπαρίζου επανέρχονται για 3η συνεχή σεζόν.

Στόχος των κριτών είναι να σχηματίσουν ομάδες και να βρουν την «Καλύτερη Φωνή της Ελλάδος».

Το «Voice» συνεχίζει να συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, ξεπερνώντας το 20%. Snapshot powered by AI

Το «Voice» είναι το δυνατό χαρτί του ΣΚΑΪ στη βραδινή ζώνη, με νούμερα που σκαρφαλώνουν πάνω από το 20%. Το κανάλι εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση ότι το πρότζεκτ συνεχίζεται, με αγαπημένο πρόσωπο στην παρουσίαση.

«Μερικές φωνές χρειάζονται μόλις λίγα δευτερόλεπτα για να καθηλώσουν... Ένα πάτημα κουμπιού, μία εμβληματική, κόκκινη καρέκλα γυρίζει και κάπως έτσι, γεννιούνται οι πιο όμορφες, μουσικές ιστορίες!

Το THE VOICE OF GREECE, ο πιο συναρπαστικός, μουσικός διαγωνισμός που έχει κερδίσει την αγάπη εκατομμυρίων τηλεθεατών στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, επιστρέφει στον ΣΚΑΪ για 12η σεζόν!

Ο Γιώργος Λιανός, ένας από τους αγαπημένους παρουσιαστές της ελληνικής τηλεόρασης, επιστρέφει στην παρουσίαση του δημοφιλούς format,επιστρατεύοντας την αμεσότητα, το χιούμορ και την ανεξάντλητη ενέργειά του, για να δώσει ρυθμό στο μεγαλύτερο μουσικό «ταξίδι» της ελληνικής τηλεόρασης», αναφέρεται.

Στις εμβληματικές, κόκκινες καρέκλες παίρνουν θέση, για 3η συνεχή σεζόν,ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου. Στόχος τους και αυτή τη σεζόν, να «χτίσουν» τις ομάδες τους και να εντοπίσουν την «Καλύτερη Φωνή της Ελλάδος». Η «εκρηκτική» χημεία τους, οι διαφορετικές, μουσικές τους διαδρομές και οι λαμπερές προσωπικότητες τους, συνθέτουν την πιο αγαπημένη παρέα του τηλεοπτικού κοινού που έρχεται στον ΣΚΑΪ για να απογειώσει για άλλη μια φορά το «Voice».

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