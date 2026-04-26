The Voice: Ο Νίκος Αλιάγας τραγούδησε τον «Μέτοικο» και η Λάρα Φαμπιάν γύρισε την καρέκλα της

Ο Νίκος Αλιάγας συμμετείχε ως διαγωνιζόμενος στις Blind Auditions γαλλικού The Voice, μετά από 15 χρόνια παρουσίας ως παρουσιαστής.

Ερμήνευσε το τραγούδι «Μέτοικος», το οποίο συνδέεται με τις ελληνικές του ρίζες, προκαλώντας έντονη αντίδραση στην κριτική επιτροπή.

Η Λάρα Φαμπιάν αναγνώρισε αμέσως τη φωνή του και γύρισε πρώτη την καρέκλα της.

Όλοι οι κριτές πάτησαν το κουμπί τους και συνεχάρησαν τον Αλιάγα μετά την εμφάνισή του, που περιλάμβανε στίχους στα γαλλικά και στα ελληνικά.

Μια ξεχωριστή στιγμή εκτυλίχθηκε στο πλατό του γαλλικού The Voice, με πρωταγωνιστή τον Νίκο Αλιάγα.

Έπειτα από δεκαπέντε χρόνια παρουσίας στο τιμόνι της παρουσίασης του μουσικού διαγωνισμού, ο Αλιάγας αποφάσισε να δοκιμάσει τις δυνάμεις του από μια διαφορετική θέση, συμμετέχοντας ο ίδιος στη διαδικασία των Blind Auditions.

Aνέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε τον «Μέτοικο», ένα τραγούδι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις ελληνικές του ρίζες. Η ερμηνεία του προκάλεσε την άμεση αντίδραση της κριτικής επιτροπής. Μόλις άκουσε τις πρώτες νότες, η Λάρα Φαμπιάν αναγνώρισε αμέσως τη φωνή του, αναφωνώντας «είναι ο Νίκος» και πάτησε το κουμπί για να γυρίσει την καρέκλα της.

Η έκπληξη των υπόλοιπων μελών της επιτροπής ήταν εμφανής, με την Αμέλ Μπεν να αναρωτιέται αρχικά αν στη σκηνή βρισκόταν κάποιος παλαιότερος κόουτς του διαγωνισμού. Τελικά, όλοι οι κριτές πάτησαν το κουμπί τους, αντικρίζοντας τον παρουσιαστή να τραγουδά εναλλάσσοντας τους στίχους στα γαλλικά και στα ελληνικά. Με την ολοκλήρωση της εμφάνισής του, τα μέλη της επιτροπής κατευθύνθηκαν προς το μέρος του για να τον συγχαρούν και να τον αγκαλιάσουν.

Διαβάστε επίσης