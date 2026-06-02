Πάτρα: Βανδάλισαν σχολείο και άδειασαν όλους τους πυροσβεστήρες

Snapshot Άγνωστοι βανδάλισαν το 5ο Δημοτικό Σχολείο στην Πάτρα, εισβάλλοντας από παράθυρο.

Κατέστρεψαν και άδειασαν όλους τους πυροσβεστήρες σε αίθουσες και διαδρόμους.

Το σχολείο άνοιξε το πρωί με αφρούς πυροσβεστήρων στο πάτωμα, δημιουργώντας κίνδυνο πτώσεων για δασκάλους και μαθητές. Snapshot powered by AI

Άγνωστοι βανδάλισαν σχολείο στην Πάτρα, με αποτέλεσμα το πρωί που η σχολική μονάδα άνοιξε, δάσκαλοι και μαθητές να βρίσκονται μπροστά σε μια πρωτοφανή κατάσταση.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στο 5ο Δημοτικό Σχολείο που εδρεύει στο συγκρότημα Βουδ και σύμφωνα με το tempo24.news, άγνωστοι μπήκαν στο διδακτήριο από παράθυρο και διέλυσαν όλους τους πυροσβεστήρες που βρήκαν.

Συγκεκριμένα άδειασαν όλο το περιεχόμενο σε αίθουσες και διαδρόμους, με αποτέλεσμα το πρωί που λειτούργησε το σχολείο δάσκαλοι και μαθητές να πατούν μέσα στους αφρούς και να κινδυνεύουν από πτώσεις, λόγω της ολισθηρότητας του δαπέδου.

Διαβάστε επίσης