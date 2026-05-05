Αγρίνιο: Άγνωστοι βανδάλισαν το ΚΤΕΟ - Εκτεταμένες ζημιές στο κτήριο

Στόχος αγνώστων έγιναν τα ΚΤΕΟ Αγρινίου. Εργαζόμενοι που το πρωί της Τρίτης (5/5) πήγαν για να πιάσουν δουλειά ήρθαν αντιμέτωποι με πρωτόγνωρες εικόνες.

Όπως διαπίστωσαν οι εργαζόμενοι, άγνωστοι μπήκαν στο κτήριο της Διεύθυνσης Μεταφορών, στην περιοχή του ΔΑΚ Αγρινίου και προχώρησαν σε βανδαλισμούς.

Η καταστροφική μανία των δραστών που έδρασαν ανενόχλητοι και κατάφεραν να αφαιρέσουν αλουμίνια ήταν μεγάλη, καθώς μετέτρεψαν το χώρο σε γιαπί.

Για το συμβάν ενημερώθηκε η Αστυνομία που διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

