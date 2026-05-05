Σύρος: Διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στην Ερμούπολη – Αφαίρεσαν κοσμήματα μεγάλης αξίας

Μεγάλη διάρρηξη σημειώθηκε σε κοσμηματοπωλείο σε κεντρικό σημείο της Ερμούπολης, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Όπως αναφέρει το cyclades24.gr, οι δράστες εισέβαλαν στο κατάστημα τα ξημερώματα της Δευτέρας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Η λεία τους εκτιμάται ως μεγάλη καθώς πρόκειται για αξιόλογη επιχείρηση με κοσμήματα αξίας.

Η υπόθεση βρίσκεται ήδη στα χέρια της Ασφάλειας, η οποία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και της σύλληψη των δραστών. Στο πλαίσιο των ερευνών, έχει συλλεχθεί υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής αλλά και γειτονικών καταστημάτων που αναμένεται να συμβάλει στον εντοπισμό των δραστών.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένονται νεότερα στοιχεία.

Διαβάστε επίσης